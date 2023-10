The Fascinating Takin: Isang Natatanging Bovid Species

Ang takin, na siyentipikong kilala bilang Budorcas taxicolor, ay isang kaakit-akit at natatanging species ng bovid. May apat na subspecies ng takin: ang Bhutan takin (B. taxicolor whitei), golden takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), at Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa mga alpine zone at magubat na lambak ng Asya, mula sa buong Bhutan, Myanmar, hilagang India, gitna at timog ng Tsina, at Tibet.

Ang pagkain ng takin ay pangunahing binubuo ng pana-panahong magagamit na mga halaman, tulad ng mga dahon mula sa mga puno at shrubs. Kumakain din sila ng mga damo, forbs, at malambot na sanga sa taglamig kapag kakaunti ang kanilang gustong pagkain. Ang Takin ay may kakaibang pisikal na katangian na kahawig ng isang krus sa pagitan ng mga baka, kambing, at tupa. Ang mga ito ay nagtataglay ng mala-moose na mga ilong at maikli at matigas na mga binti na sumusuporta sa kanilang malalaki at matipunong katawan.

Ang mga takin ng lalaki at babae ay may mga sungay na parang wildebeest na lumalabas mula sa korona ng kanilang mga ulo at kurbadang paitaas. Ang kanilang balahibo ay mula sa kulay abo-kayumanggi hanggang sa mamula-mula o tsokolate kayumanggi, depende sa mga subspecies. Kapansin-pansin, ang ginintuang takin ay may katangi-tanging kulay ginintuang balat, na maaaring naging inspirasyon sa ginintuang balahibo ng mitolohiyang Griyego.

Ang mga Takin ay nagna-navigate sa kanilang bulubunduking tirahan gamit ang kanilang mga espesyal na inangkop na split hooves, na nagpapahintulot sa kanila na tumawid sa matarik at mabatong lupain. Sa tag-araw, bumubuo sila ng mga kawan ng hanggang 300 indibidwal para sa pagsasama at pagkakaroon ng masaganang pagkain. Gayunpaman, sa mga buwan ng taglamig, ang mga kawan ay nahahati sa mas maliliit na grupo ng humigit-kumulang 15 hanggang 30 hayop. Ang mga lalaking takin ay karaniwang nag-iisa maliban sa panahon ng pag-aanak.

Minarkahan ng mga lalaki ang kanilang pangingibabaw sa pamamagitan ng pag-spray ng ihi sa kanilang mga binti, dibdib, at mukha, na lumilikha ng isang tagapagpahiwatig ng olpaktoryo para sa iba pang takin. Bagama't kakaunti ang mga natural na mandaragit ng takin, ang mga leopardo ng niyebe ay maaaring manghuli ng mga guya, at ang mga mandaragit tulad ng mga leopardo, tigre, lobo, at Asiatic black bear ay paminsan-minsang nagta-target ng mga nasa hustong gulang. Gumagamit si Takins ng tunog ng pag-ubo upang bigyan ng babala ang kawan kapag nakakaramdam sila ng panganib, na nag-udyok sa iba na tumakas sa underbrush at itago ang kanilang mga sarili.

Sa kasamaang palad, ang lahat ng subspecies ng takin ay itinuturing na mahina ng International Union for Conservation of Nature (IUCN). Isinasaad ng kamakailang pananaliksik na ang kanilang saklaw ay maaaring mas maliit kaysa sa naunang natantiya, na nagmumungkahi na sila ay nasa mas mataas na panganib na malagay sa panganib kaysa sa naunang naisip.

Pinagmumulan:

– Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

– International Union for Conservation of Nature (IUCN)