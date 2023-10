Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Magnetic Nanoparticle upang Linisin ang Hydrocarbon Polusyon sa Tubig

By

Bilang karagdagan sa pag-aambag sa krisis sa klima sa pamamagitan ng mga greenhouse gas emissions, ang malawakang paggamit ng mga hydrocarbon, na mga pangunahing bahagi ng fossil fuels, ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon sa kapaligiran. Ang mga hydrocarbon ay ang pinakamaraming klase ng mga organikong pollutant sa Earth at matatagpuan sa krudo, karaniwang ginagamit bilang mga panggatong para sa transportasyon at pagpainit, gayundin sa mga plastik na materyales.

Sa kabila ng pagtaas ng kamalayan sa mga mapangwasak na epekto ng pagbabago ng klima, ang pandaigdigang ekonomiya ay lubos na umaasa sa mga fossil fuel. Ayon sa isang kamakailang papel na inilathala sa Advanced Science, ang produksyon ng mundo ng krudo at natural na gas ay umaabot sa bilyun-bilyong tonelada, na nag-aambag sa pagpapalabas ng napakaraming greenhouse gases. Bukod sa kilalang mga implikasyon sa kapaligiran, ang malawak na presensya ng microplastic na polusyon na nagmula sa hydrocarbons ay nagtaas ng mga alalahanin. Ang mga microplastics ay natagpuan sa mga malalayong lugar tulad ng Arctic, at maging sa mga ulap.

Ang pagtugon sa kagyat na isyu na ito ng polusyon sa plastik at kontaminasyon ng hydrocarbon sa tubig ay nangangailangan ng mabisang solusyon. Habang ang mga pagsisikap ay ginagawa upang lumipat palayo sa mga fossil fuel at tuklasin ang mga alternatibong opsyon para sa mga produktong plastik, isang maaasahang paraan para sa pag-alis ng mga hydrocarbon sa tubig ay kailangan. Ang mga kasalukuyang pamamaraan, tulad ng skimming at flocculation, ay maaari lamang mag-alis ng mas malalaking piraso ng microplastics, na hindi maaapektuhan ang mas maliliit na particle.

Upang matugunan ang problemang ito, isang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ni Marcus Halik sa Friedrich-Alexander-Universität ay bumuo ng isang unibersal na paraan ng remediation gamit ang superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). Ang mga nanoparticle na ito ay may sukat na humigit-kumulang 10 nm at nagtataglay ng isang malaking aktibong lugar sa ibabaw. Ang superparamagnetism na pag-aari ng mga SPION ay nagpapahintulot sa kanila na madaling makolekta gamit ang isang panlabas na magnet.

Ipinakita ng mga mananaliksik ang pagiging epektibo ng kanilang magnetic water cleanup technology sa pamamagitan ng matagumpay na pag-alis ng iba't ibang hydrocarbon, kabilang ang mga langis at microplastic particle, mula sa iba't ibang sample ng tubig. Ang mga SPION ay napag-alamang recyclable at maaaring gamitin ng maraming beses. Kapansin-pansin, pagkatapos ng isang cycle ng remediation, ang pinaghalong mga particle ng bakal at plastic na basura ay nagpakita pa rin ng mga katangiang sumisipsip ng langis, na higit pa sa malinis na mga SPION.

Bagama't mayroon pa ring ilang hamon na dapat lampasan, tulad ng paghahanap ng solusyon para sa pag-recycle ng mga nakolektang hydrocarbon, naniniwala ang koponan na ang kanilang trabaho ay makakatulong sa pagpigil sa pagpasok ng mga microplastics at mga organikong pollutant sa mga karagatan at iba pang mapagkukunan ng tubig. Nagsusumikap din sila sa pagpapalawak ng hanay ng mga pollutant na maaaring i-target ng mga SPION, kabilang ang mga inorganic na pollutant. Ang karagdagang pagbuo ng isang prototype na magnetic separator at suporta sa pananalapi ay kinakailangan upang maisakatuparan ang mga pagsulong na ito.

Ang makabagong diskarte na ito gamit ang magnetic nanoparticle ay nag-aalok ng promising potensyal para sa pagtugon sa pandaigdigang isyu ng hydrocarbon polusyon sa tubig. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga epektibong paraan upang alisin at i-recycle ang mga hydrocarbon, maaari nating pagaanin ang mga epekto sa kapaligiran at lumipat patungo sa isang mas napapanatiling hinaharap.

