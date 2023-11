Inihayag ng Bagong Pag-aaral ang Kaakit-akit na Gawi sa Pangangaso ng mga Sea Lion

By

Isang kamakailang video na kumukuha ng isang sea lion na nakikipaglaban sa isang octopus sa baybayin ng Nanaimo, Canada, ay nagbigay ng bagong liwanag sa kumplikadong gawi sa pangangaso ng mga marine predator na ito. Si Lindsay Bryant, na regular na lumalangoy sa lugar, ay natisod sa mahigpit na sagupaan. Sa una ay napagkamalan itong sea lion na nabubuhol sa isang bagay, sinimulan ni Bryant na i-record ang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos lamang niyang suriin ang footage ay napagtanto niya na ito ay isang matinding pakikibaka sa pagitan ng sea lion at isang octopus.

Sa video na ibinahagi sa YouTube, makikita ang sea lion na masiglang humahampas sa paligid kasama ang octopus, na gumagamit ng mga umiiwas na maniobra upang maiwasang mahuli ng walong braso ng octopus. Ipinaliwanag ni Andrew Trites, isang marine mammal researcher sa University of British Columbia, na ang paglunok ng buo ng octopus ay isang mahirap na gawain para sa mga sea lion. Ang octopus ay may kakayahan na labanan ang paglunok sa pamamagitan ng paggamit ng mga braso nito upang hawakan ang ulo ng sea lion, na posibleng magdulot ng inis.

Upang malampasan ang balakid na ito, gumamit ang mga sea lion ng isang madiskarteng pamamaraan ng pangangaso. Inihayag ni Trites na ang mga sea lion ay kumakagat sa isang braso ng octopus sa isang pagkakataon, na nagbibigay ng sapat na puwersa upang mapunit ang isang braso. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na ubusin ang biktima nang walang panganib ng inis. Kapansin-pansin, ginagawa ng mga sea lion ang pamamaraang ito sa ibabaw ng tubig, dahil maaari silang makabuo ng mas malaking torque sa hangin kaysa sa ilalim ng tubig.

Ang kahanga-hangang pagtatagpo sa pagitan ng sea lion at octopus ay nagbigay kay Lindsay Bryant ng tunay na kakaibang karanasan sa paglangoy. Pinangalanan itong "once in a lifetime sighting," ibinahagi niya ang footage sa social media, na nag-iwan sa mga manonood na nabighani sa matinding pakikibaka sa pagitan ng dalawang kakila-kilabot na nilalang sa karagatan.

