Pinag-aaralan ng mga Biologist ang Microbial Eukaryotes sa Harsh Geothermal Lakes

Ang mga biologist mula sa Syracuse University ay nagsasagawa ng pananaliksik upang maunawaan kung paano umunlad ang mga microbial eukaryote sa malupit na kondisyon ng mga geothermal na lawa. Ang mga eukaryote ay mga organismo na may nucleus at iba pang mga organel na nakagapos sa lamad. Binubuo nila ang isang makabuluhang bahagi ng biodiversity ng Earth, na may tinatayang 8.7 milyong species. Ang mga protista, mga single-celled microorganism, ay isang pangunahing grupo ng mga eukaryote at ang pag-aaral sa kanila ay nakakatulong na maunawaan ang ebolusyon ng mga kumplikadong anyo ng buhay.

Ang mga mananaliksik mula sa Syracuse University's Department of Biology, sa pangunguna ni Angela Oliverio, Assistant Professor of Biology, ay nagsagawa ng field research sa Lassen Volcanic National Park sa California, na kilala sa pinakamalaking geothermal lake nito sa US. Ang lawa ay sobrang init (~52°C/124°F) at acidic (pH ~2), na nagbibigay ng kakaibang kapaligiran para pag-aralan ang mga polyextremophile.

Ang mga polyextremophile ay mga organismo na umangkop sa maraming matinding kondisyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nakaraang pag-aaral sa microbial eukaryotes sa matinding kapaligiran, natuklasan ng mga mananaliksik na ang ilang mga linya ng amoebae ay madalas na matatagpuan sa mga kapaligiran na may mataas na temperatura. Ang paghahanap na ito ay humantong sa kanila na pag-aralan ang mga amoebae na ito upang makakuha ng mga pananaw sa kung paano umaangkop ang mga eukaryotic cell sa matinding init.

Isang partikular na amoeba, T. thermoacidophilus, ang natagpuang sagana sa geothermal lake ng Lassen National Park. Gayunpaman, walang data ng genomic sa organismong ito. Naglakbay ang mga mananaliksik sa parke upang pag-aralan ang T. thermoacidophilus at maghanap ng iba pang extremophilic eukaryotes. Nangolekta sila ng mga sample ng tubig mula sa lawa gamit ang isang espesyal na tool at dinala ang mga ito pabalik sa lab para sa karagdagang pagsusuri.

Ang koponan ay kasalukuyang naghihiwalay ng mga solong selula mula sa mga sample para sa genome sequencing at pagkilala sa amoebae gamit ang microscopy. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang kanilang mga natuklasan ay makakatulong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano umaangkop ang mga eukaryote sa matinding kapaligiran at potensyal na ibunyag kung anong mga uri ng kapaligiran sa uniberso ang maaaring suportahan ang buhay.

