Nakahanap ang mga Mananaliksik ng Pagkakatulad sa Pagitan ng Mabilis na Pagsabog ng Radyo at Lindol

Natuklasan ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Tokyo ang mga kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng istatistikal na pag-uugali ng paulit-ulit na mabilis na pagsabog ng radyo (FRBs) at mga lindol. Ang mga FRB ay matinding pagsabog ng mga radio wave na nagmumula sa labas ng ating kalawakan at karaniwang tumatagal ng ilang millisecond. Gayunpaman, napansin din ng mga astronomo ang mga pagsabog na isang libong beses na mas maikli.

Ang pag-aaral na isinagawa ng mga astrophysicist na sina Tomonori Totani at Yuya Tsuzuki mula sa Unibersidad ng Tokyo ay nagsuri ng isang dataset ng 7000 na pagsabog mula sa tatlong paulit-ulit na pinagmumulan ng FRB. Ang data ay nakalap gamit ang mga teleskopyo tulad ng Arecibo observatory sa Puerto Rico at ang Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope sa timog-kanluran ng China. Ang isa sa mga pinagmumulan, FRB20121102A, ay mahigit tatlong bilyong light-years ang layo at ang unang natuklasang FRB repeater.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang mga oras ng pagdating ng mga pagsabog mula sa FRB20121102A ay nagpakita ng mataas na antas ng ugnayan, na may maraming pagsabog na dumarating sa loob ng isang segundo ng bawat isa. Ang ugnayang ito ay lumabo sa mas mahabang yugto ng panahon, na may mga pagsabog na pinaghihiwalay ng higit sa isang segundo na random na dumarating. Ang pag-uugali ay katulad ng kung paano gumagawa ang mga lindol ng pangalawang aftershock kasunod ng pagyanig ngunit nagiging hindi mahuhulaan kapag lumipas na ang aftershock episode.

Higit pa rito, natuklasan ng mga mananaliksik na ang rate ng "aftershocks" ng FRB ay sumusunod sa batas ng Omori-Utsu, na nagpapakilala sa paglitaw ng mga aftershocks ng lindol sa Earth. Nalaman nila na ang bawat pagsabog ay may 10-50% na posibilidad na makagawa ng aftershock, depende sa pinagmulan nito. Kapansin-pansin, nanatiling pare-pareho ang posibilidad kahit na biglang tumaas ang aktibidad ng FRB sa isang partikular na episode.

Bagama't may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga FRB at lindol - ang mga enerhiya ng mga FRB na nauugnay sa oras ay ganap na walang kaugnayan - iniuugnay ng mga mananaliksik ang pagkakaibang ito sa limitadong dynamic na hanay sa data ng FRB kumpara sa mga lindol.

Ang mga natuklasang ito ay batay sa nakaraang pananaliksik mula sa mga astronomo sa China noong 2018, na nagpakita na ang pamamahagi ng enerhiya ng mga FRB ay maaaring ilarawan gamit ang Gutenberg-Richter earthquake-law.

Ang pananaliksik ay nagbubukas ng mga paraan para sa karagdagang paggalugad sa mga katangian ng nuclear matter sa mga neutron star, na maaaring magbigay ng mga insight sa pinagmulan ng mga FRB. Ang pag-aaral ay nai-publish sa Buwanang Mga Paunawa ng Royal Astronomical Society.

Pinagmumulan:

– Nakahanap ang mga Mananaliksik sa Unibersidad ng Tokyo ng Pagkakatulad sa Pagitan ng Mabilis na Pagsabog ng Radyo at Lindol

– Mga Buwanang Paunawa ng Royal Astronomical Society