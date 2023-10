Ang Bright Transient Survey (BTS) Bot-Operated Telescopes ay Tuklasin, Kinukumpirma at Inuri-uri ang Bagong Supernova

Isang grupo ng mga siyentipiko at astronomo ang gumawa ng makabuluhang tagumpay sa pag-aaral ng supernovae sa pamamagitan ng matagumpay na paggamit ng artificial intelligence (AI) at mga teknolohiya sa pag-aaral ng makina. Ginamit ng mga astronomo ang proyektong bot ng Bright Transient Survey (BTS) bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba para sa pag-obserba at pag-uuri ng mga supernova na higit sa isang partikular na antas ng ningning.

Ang BTSbot, na binuo ng mga mag-aaral at faculty sa Northwestern University, ay natukoy at na-classify ang isang supernova sa real-time, na inalis ang pangangailangan para sa interbensyon ng tao upang kumpirmahin ang kaganapan. Sa pamamagitan ng pag-alis sa "human middleman," ang bot ay nagbibigay sa mga mananaliksik ng mas maraming oras upang suriin ang celestial na kaganapan.

Ang Assistant professor na si Adam Miller mula sa Northwestern University ay nagpahayag ng kahalagahan ng pag-unlad na ito, na nagsasaad na ang karagdagang pagpipino ng mga modelo ay maaaring paganahin ang bot na ihiwalay ang mga partikular na subtype ng mga stellar explosions. Ito ay makabuluhang magpapahusay sa pag-aaral ng mga kosmikong pagsabog at makatutulong sa pagbuo ng mga bagong hypotheses upang ipaliwanag ang kanilang mga pinagmulan.

Habang ang ilang mga indibidwal ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa pagpapalit ng mga tao sa pamamagitan ng AI, binigyang-diin ni Miller na ang pangwakas na layunin ay ang pagtaas ng kahusayan. Ang proyekto ng BTS, na nagsimula noong 2018, ngayon ay nagtataglay ng malawak na database ng sampu-sampung libong supernovae. Ang data na ito ay nagbibigay-daan sa koponan na sanayin at pagbutihin ang kakayahan ng bot na i-automate ang proseso ng pagtuklas at pag-uuri.

Ang matagumpay na aplikasyon ng AI at machine learning sa larangang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagsulong sa astronomical na pananaliksik. Sa pamamagitan ng BTS na mga bot-operated telescope na magkakatuwang na gumagana, ang pagtuklas at pag-uuri ng mga bagong supernovae ay mas mahusay na ngayon kaysa dati.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: [Pinagmulan]

– Kahulugan ng Supernova: Ang supernova ay isang malakas na pagsabog na nangyayari sa pagtatapos ng ikot ng buhay ng isang bituin, na nagreresulta sa pagpapalabas ng napakalaking dami ng enerhiya at pagbuo ng mga bagong elemento.

– Kahulugan ng AI: Ang artificial intelligence ay tumutukoy sa pagbuo ng mga computer system na may kakayahang magsagawa ng mga gawain na karaniwang nangangailangan ng katalinuhan ng tao, tulad ng visual na perception, speech recognition, at paggawa ng desisyon.

– Kahulugan ng Machine Learning: Ang machine learning ay isang subset ng AI na kinasasangkutan ng paggamit ng mga algorithm para paganahin ang mga computer na matuto mula sa at bigyang-kahulugan ang data nang walang tahasang programming.

– Northwestern University: [Pinagmulan]