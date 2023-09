Supermassive Black Holes Feed Mas Mabilis Sa Inaasahang, Natuklasan ng Pag-aaral

buod:

Natuklasan ng isang pangkat ng mga siyentipiko na ang napakalaking itim na butas ay maaaring magkaroon ng dati nang hindi kilalang "serbisyo ng paghahatid" na nagbibigay sa kanila ng gas at alikabok upang maubos sa mas mabilis na bilis kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang mga natuklasang ito ay maaaring magbigay ng insight sa kung paano kumokonsumo ng nakapaligid na materyal ang mga cosmic titan na ito at nakakaimpluwensya sa ebolusyon ng mga galaxy. Ang pananaliksik, batay sa mga high-resolution na 3D simulation, ay nagsiwalat na ang mga black hole ay maaaring kumonsumo ng gas at alikabok sa loob ng ilang buwan, sa halip na higit sa daan-daan o libu-libong taon. Ang mabilis na proseso ng pagpapakain na ito ay maaaring ipaliwanag ang mabilis na pagbabagu-bago na naobserbahan sa ilang mga quasar, na mga maliliwanag na sentro ng mga aktibong galaxy. Ipinakita rin ng mga simulation na ang panloob na bahagi ng accretion disk, kung saan nagmumula ang karamihan sa liwanag ng quasar, ay nawasak at pagkatapos ay pupunan, na nagpapahiwatig ng mas magulong kapaligiran sa pagpapakain. Bukod pa rito, maaaring hindi tumpak ang pagkakahanay ng mga accretion disk sa pag-ikot ng black hole, na dating ipinapalagay ng mga siyentipiko, na humahantong sa muling pag-unawa sa proseso ng pagpapakain ng napakalaking black hole.

Ang napakalaking black hole, na may milyun-milyon o bilyun-bilyong beses kaysa sa araw, ay naninirahan sa mga sentro ng karamihan sa mga kalawakan. Kapag napapalibutan ng mga accretion disk na gawa sa gas at alikabok, pinapagana nila ang mga quasar, ang napakaliwanag na sentro ng mga aktibong galaxy. Ang dynamics ng black hole feeding ay naging pangunahing tanong sa accretion disk physics, dahil ang pag-unawa kung paano naaabot ng gas ang black hole ay magbibigay ng insight sa mahabang buhay at liwanag ng disk. Ang mga high-resolution na simulation gamit ang Summit supercomputer ay nagsiwalat na ang pag-twist at pagpunit ng accretion disk na dulot ng pag-ikot ng black hole ay nagreresulta sa paghahati ng disk sa panloob at panlabas na "subdisks." Sinisimulan ng black hole ang pagkain nito sa pamamagitan ng paglamon ng gas at alikabok sa panloob na disk, habang ang mga bagay mula sa panlabas na disk ay pumupuno sa mga puwang na naiwan. Ang prosesong ito ng pagkain, muling pagpuno, at pagkain muli ay maaaring mangyari sa loob ng ilang buwan, na humahantong sa isang mas mabilis na rate ng pagpapakain kaysa sa naunang natantiya.

Hinahamon din ng mga simulation ng koponan ang pagpapalagay na ang mga accretion disk ay nakahanay sa pag-ikot ng black hole. Ang gas na nagpapakain sa mga black hole na ito ay hindi kinakailangang alam ang pag-ikot ng black hole, na humahantong sa isang mas magulong at magulo na kapaligiran. Malaki ang papel na ginagampanan ng Lense-Thirring effect sa prosesong ito, na nagiging sanhi ng pag-alog ng mga accretion disk at ang panloob na rehiyon ay umiikot nang mas mabilis. Ang pag-warping ng disk system ay humahantong sa mga banggaan sa pagitan ng gas mula sa iba't ibang rehiyon, na nagtutulak ng materyal na palapit sa black hole at sa huli ay nagiging sanhi ng paghati ng disk. Ang panloob at panlabas na mga disk pagkatapos ay umuusbong nang magkahiwalay at bumuo ng iba't ibang mga wobbles, na kahawig ng mga singsing ng isang gyroscope sa halip na isang umiikot na plato.

Ang mga bagong insight na ito sa mga rate ng pagpapakain ng black hole at ang dynamics ng mga accretion disk ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon sa pag-unawa sa ebolusyon ng galaxy at sa pag-uugali ng mga quasar. Hinahamon nila ang mga nakaraang teoretikal na modelo at itinatampok ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik at mga obserbasyon upang lubos na maunawaan ang mga kumplikadong proseso na nagaganap sa paligid ng napakalaking black hole sa uniberso.

Pinagmumulan:

– Scientific American – “Ang Supermassive Black Holes ay Malaking Fat Bullies”

– Northwestern University – “Ang Supermassive Black Holes ay Ganyan Ka-drag sa Oras ng Pagkain”