Pinapalakas ng Superlensing Technique ang Microscopes Lampas sa Tradisyonal na Limitasyon

Ang mga physicist sa University of Sydney ay nakatuklas ng isang bagong pamamaraan na nagbibigay-daan para sa superlensing nang hindi nangangailangan ng isang super lens. Ang mga tradisyonal na optical na pamamaraan ay may mga limitasyon sa kung gaano kalapit ang mga bagay na maaaring suriin dahil sa limitasyon ng diffraction, na tinutukoy ng likas na alon ng liwanag. Ang limitasyon ng diffraction ay nagsasaad na ang isang nakatutok na imahe ay hindi kailanman maaaring mas maliit sa kalahati ng wavelength ng liwanag na ginamit para sa pagmamasid.

Ang mga nakaraang pagtatangka na lumampas sa limitasyong ito gamit ang mga sobrang lente ay nahadlangan ng matinding pagkawala ng paningin, na nagiging sanhi ng pagiging malabo ng mga lente. Gayunpaman, ang mga physicist sa Unibersidad ng Sydney ay nakahanap na ngayon ng isang paraan upang makamit ang superlensing na may kaunting pagkalugi sa pamamagitan ng pag-aalis ng super lens sa kabuuan.

Inilagay ng mga mananaliksik ang light probe na malayo sa bagay at nakolekta ang parehong mataas at mababang resolution na impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsukat nang mas malayo, ang probe ay hindi nakagambala sa data na may mataas na resolution. Ang pambihirang tagumpay na ito sa superlensing ay may makabuluhang implikasyon para sa iba't ibang larangan gaya ng diagnostic ng cancer, medical imaging, archaeology, at forensics.

Gamit ang isang post-processing na hakbang sa isang computer, ang superlens na operasyon ay isinagawa pagkatapos ng pagsukat mismo. Ang pamamaraang ito ay piling pinalalakas ang lumilipas (o naglalaho) na mga liwanag na alon, na gumagawa ng isang tunay na imahe ng bagay. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pamamaraan na ito ay maaaring ilapat upang matukoy ang nilalaman ng kahalumigmigan sa mga dahon, mapabuti ang mga diskarte sa microfabrication, at kahit na magbunyag ng mga nakatagong layer sa likhang sining.

Gumamit ang mga mananaliksik ng liwanag sa dalas ng terahertz, na bumabagsak sa rehiyon ng spectrum sa pagitan ng nakikita at microwave. Ang hanay ng dalas na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga biological na sample at maaaring gamitin para sa pagsusuri ng istruktura ng protina, hydration dynamics, at cancer imaging.

Nagbibigay-daan ang groundbreaking technique na ito para sa high-resolution na imaging habang pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa bagay, na pumipigil sa pagbaluktot ng imahe. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang diskarteng ito ay interesado sa sinumang kasangkot sa high-resolution na optical microscopy.

Sa pangkalahatan, ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga pagsulong sa mikroskopya at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iba't ibang larangang pang-agham at teknolohikal.

Pinagmulan: University of Sydney, Phys.org