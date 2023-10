Ang mga Lumang Diamond ay Nagpapakita ng Mga Insight sa Supercontinent Cycle

By

Sa isang kamakailang pag-aaral ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Witwatersrand, ang mga geochemical analysis at dating ng mga inklusyon sa mga diamante ay nagbigay liwanag sa pagbuo at paglipat ng sinaunang supercontinent na Gondwana. Ang mga natuklasan ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga kumplikadong proseso na humuhubog sa ibabaw ng Earth.

Ang co-author ng pag-aaral, si Karen Smit, ay nagpaliwanag na ang mga diamante ay nabuo sa napakalalim sa ilalim ng Gondwana nang sakop ng supercontinent ang South Pole, sa pagitan ng 650–450 milyong taon na ang nakalilipas. Ang host rocks sa diamante ay naging buoyant sa panahon ng pagbuo ng brilyante, transporting subducted mantle materyal pati na rin ang mga diamante mismo. Ang materyal na ito pagkatapos ay nag-ambag sa paglago ng supercontinent mula sa ibaba.

Nang magsimulang maghiwa-hiwalay ang Gondwana sa paligid ng 120 milyong taon na ang nakalilipas, ang mga diamante, na nagdadala ng maliliit na inklusyon ng host rock, ay dinala sa ibabaw ng Earth sa pamamagitan ng marahas na pagsabog ng bulkan. Ang mga pagsabog na ito, na naganap sa kasalukuyang Brazil at Kanlurang Aprika, ay tumutugma sa mga lokasyon ng mga fragment ng kontinental ng Gondwana. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga diamante ay lumipat sa iba't ibang bahagi ng supercontinent habang ito ay nagkalat, na nagiging "nakadikit" sa kani-kanilang mga base.

Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga diamante ay naglakbay nang malawakan nang patayo at pahalang sa loob ng Earth, na sinusubaybayan ang pagbuo at ebolusyon ng supercontinent. Ang masalimuot na kasaysayang ito ay nagpapahiwatig din ng isang potensyal na bagong paraan ng paglago ng kontinente, dahil ang medyo batang materyal ay naipon sa mga ugat ng sinaunang mga fragment ng kontinental, nagpapalapot at hinang ang mga ito nang magkasama.

Ang mga diamante ay gumaganap ng isang natatanging papel sa pag-unawa sa mga geological na proseso ng Earth dahil sa kanilang lakas at tibay. Ang mga ito ay isa sa ilang mga mineral na maaaring mabuhay at magtala ng mga sinaunang siklo ng paglikha at pagkasira na nauugnay sa mga supercontinent.

Nag-aalok din ang mga natuklasan ng pag-aaral ng mga insight sa plate tectonics at malalim na proseso ng geologic. Ang mga supercontinent, tulad ng Gondwana, ay maaaring makaimpluwensya sa malalim na oceanic plate subduction, isang pangunahing driver ng plate tectonics. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ay naging mahirap, ngunit ang pagsusuri ng mga lumang diamante ay nagbibigay ng isang direktang window sa malalim na paggana ng Earth at ang kanilang kaugnayan sa supercontinent cycle.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Witwatersrand