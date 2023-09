Ang Greenhouse Gas Detector na binuo ng NASA para sa Carbon Mapper Initiative ay Malapit nang Ilunsad

By

Ang Jet Propulsion Laboratory (JPL) ng NASA ay bumuo ng isang makabagong imaging spectrometer na idinisenyo upang sukatin ang mga greenhouse gases na methane at carbon dioxide mula sa kalawakan. Ang instrumento na ito ay mas malapit nang ilunsad pagkatapos maihatid sa Planet Labs PBC sa San Francisco.

Ang imaging spectrometer ay bahagi ng Carbon Mapper initiative na pinamumunuan ng nonprofit na organisasyon na Carbon Mapper. Papayagan nito ang organisasyon na matukoy at sukatin ang mga pinagmumulan ng methane at carbon dioxide, partikular na tumutuon sa "super-emitters," na responsable para sa isang malaking bahagi ng global greenhouse gas emissions.

Ang Carbon Mapper coalition, na binubuo ng Carbon Mapper, JPL, Planet, the California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, at University of Arizona, ay nagtutulungan sa pampublikong-pribadong pagsisikap na ito upang mangolekta ng data sa mga greenhouse gas emissions .

Gumagana ang imaging spectrometer sa pamamagitan ng pagsukat ng mga wavelength ng liwanag na sinasalamin ng ibabaw ng Earth at hinihigop ng mga gas sa atmospera. Ang iba't ibang gas ay sumisipsip ng iba't ibang wavelength ng liwanag, na lumilikha ng kakaibang spectral na "fingerprint" na maaaring matukoy ng imaging spectrometer. Nagbibigay-daan ito para sa tumpak na pagsukat at dami ng mga greenhouse gas emissions.

Bago ang pagsasama sa isang satellite ng Tanager na idinisenyo ng Planet, ang spectrometer ay sumailalim sa mahigpit na pagsubok sa JPL upang matiyak ang katatagan nito sa matinding mga kondisyon ng espasyo. Kasama sa matagumpay na mga pagsubok ang pagsasailalim sa spectrometer sa matinding vibrations at matinding temperatura. Ang isang sample ng methane ay ginamit din upang subukan ang nakumpletong instrumento sa loob ng isang vacuum chamber, na gumagawa ng isang malinaw na spectral fingerprint ng gas.

Ang paglulunsad ng satellite, kasama ang integrated imaging spectrometer, ay naka-iskedyul para sa unang bahagi ng 2024. Ang inisyatiba ng Carbon Mapper ay naglalayong gamitin ang data na nakolekta ng instrumento na ito kasama ng iba pang umiiral na mga instrumento, tulad ng Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spectrometer ng NASA. sa International Space Station, upang magbigay ng komprehensibong survey ng point-source na greenhouse gas emissions sa buong mundo.

Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng pamahalaan, pagkakawanggawa, at industriya ay isang halimbawa kung paano maaaring humantong ang mga makabagong diskarte sa mga pambihirang kakayahan na may potensyal para sa pandaigdigang epekto.

