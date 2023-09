Pinagmamasdan ng mga Astronomo ang Parang Araw na Bituin na Paulit-ulit na Kinukonsumo ng Black Hole

Ang mga astronomo mula sa Unibersidad ng Leicester ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas ng isang black hole na kumakain ng isang bituin sa paulit-ulit na paraan. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito, na naganap sa humigit-kumulang 500 milyong light years ang layo, ay nagresulta sa mga regular na pagsabog ng ningning sa pagitan ng humigit-kumulang 25 araw. Hinahamon ng paghahanap na ito ang tradisyunal na pag-unawa sa mga kaganapan sa pagkagambala ng tidal, na kadalasang nangyayari kapag nilamon ng black hole ang isang bituin.

Ang bituin, na pinangalanang Swift J0230, ay nagpakita ng hindi inaasahang pattern ng pag-uugali. Sa halip na mawala matapos bahagyang maubos, ang bituin ay nakaranas ng matinding radiation sa loob ng pito hanggang 10 araw bago biglang napatay. Ang pattern na ito ay umuulit ng humigit-kumulang bawat 25 araw. Inilarawan ng mga mananaliksik ang Swift J0230 bilang isang "partially disrupted star," isang natatanging karagdagan sa klase ng mga bituin na apektado ng black hole.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Dr. Phil Evans mula sa University of Leicester's School of Physics and Astronomy, ay nagsabi, "Ito ang unang pagkakataon na nakakita tayo ng isang bituin na tulad ng ating Araw na paulit-ulit na ginutay-gutay at natupok ng isang mababang-mass na itim. butas.” Iminumungkahi ng mga obserbasyon na ang bituin, na katulad ng laki ng ating Araw, ay sumusunod sa isang elliptical orbit sa paligid ng isang medyo maliit na black hole, na tinatantya ang masa nito na mula 10,000 hanggang 100,000 beses kaysa sa Araw.

Isinasaad ng mga kalkulasyon na sa panahon ng proseso, ang materyal na katumbas ng tatlong Earth ay hinuhubaran mula sa atmospera ng bituin at pinainit habang bumubulusok ito sa black hole. Lumilikha ito ng matinding temperatura na humigit-kumulang 2,000,000 degrees Celsius, na nagreresulta sa paglabas ng malaking halaga ng X-ray. Ang mga X-ray na ito ay unang nakita ng Neil Gehrels Swift Observatory ng NASA.

Ang pagtuklas na ito ay isang malaking kontribusyon sa aming pag-unawa sa black hole at star interaction. Nagbibigay ito ng mga insight sa kumplikadong dinamika ng proseso ng paglamon at itinatampok ang pagkakaiba-iba ng mga kinalabasan. Ang karagdagang pananaliksik ay maaaring magbigay ng liwanag sa pinagbabatayan na mga mekanismo at ang pangmatagalang epekto ng naturang mga pakikipag-ugnayan.

