Mga Pagsulong sa Mass Spectrometry Imaging Paganahin ang Subcellular Quantitative Analysis

Ang subcellular quantitative analysis ay matagal nang layunin ng mass spectrometry imaging (MSI), ngunit dati ay naisip na hindi matamo. Gayunpaman, ang mga kamakailang pag-unlad sa teknolohiya ay naging posible upang makamit ang ganap na dami ng antas ng organelle sa pamamagitan ng MSI, salamat sa pagbuo ng nano secondary ion mass spectrometry (nanoSIMS).

Ginamit ang MSI sa loob ng ilang dekada upang siyasatin ang komposisyon at pamamahagi ng molekular sa mga tisyu at kumplikadong mga sample. Gayunpaman, ang tradisyunal na MSI ay karaniwang limitado sa pagsusuri ng husay at spatial na resolusyon sa antas ng micrometer, na ginagawang mahirap na ganap na maunawaan ang mga subcellular na proseso.

Sa mga nakalipas na taon, ang mga pagsulong sa mga teknolohiya ng mass spectrometry at mga makabagong diskarte ay nagbigay-daan sa mga pagsusuri na nakabatay sa subcellular na may napakataas na spatial na resolusyon. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit ng nanoSIMS, isang pamamaraan na pinagsasama ang pangalawang ion mass spectrometry sa nanoscale high-resolution na imaging.

Binibigyang-daan ng NanoSIMS ang direktang visualization at quantification ng mga indibidwal na molekula sa loob ng mga subcellular compartment. Nagbibigay ito sa mga mananaliksik ng kakayahang magsagawa ng ganap na quantitative analysis sa antas ng organelle, na nagbibigay ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga subcellular na proseso.

Gamit ang teknolohiyang ito, maaari na ngayong pag-aralan ng mga siyentipiko ang distribusyon at dinamika ng mga molecule sa loob ng mga cell at makakuha ng mga insight sa mga proseso ng cellular sa isang antas ng detalye na dati ay hindi maabot. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na baguhin ang aming pag-unawa sa cellular function at mag-ambag sa mga pagsulong sa mga larangan tulad ng medisina, biochemistry, at cell biology.

Sa pangkalahatan, ang pagbuo ng nanoSIMS ay nagdala sa amin na mas malapit sa pagkamit ng subcellular quantitative analysis sa pamamagitan ng mass spectrometry imaging. Nag-aalok ito ng isang promising tool para sa paglutas ng mga kumplikado ng mga proseso ng cellular at may potensyal na magmaneho ng mga makabuluhang pag-unlad sa iba't ibang disiplinang siyentipiko.

Source:

– [Subcellular quantitative analysis sa pamamagitan ng mass spectrometry imaging (Nature)]