Ang Juno Spacecraft ay Nagpakita ng Mga Nakamamanghang Larawan ng Jupiter's Moons

Ang Juno spacecraft ng NASA ay nakakuha ng mga nakamamanghang larawan ng buwan ng Jupiter, Io, na nagpapakita ng aktibidad ng bulkan nito. Ang Io, ang pinaka-bulkan na celestial body ng solar system, ay kilala sa patuloy na pagsabog nito at ito ang pinakaloob na buwan ng Jupiter. Si Juno, na pinag-aaralan ang Jupiter at ang mga buwan nito sa loob ng mahigit pitong taon, ay nakumpleto kamakailan ang ika-55 orbit nito, kung saan nakakuha ito ng mga close-up na larawan ng Io.

Ang mga larawan ni Juno ay naglalarawan sa pockmarked na ibabaw ng bulkan ni Io, na may 15 mga frame na nagpapakita ng iba't ibang mga rehiyon ng buwan. Nakuha ni Jason Perry ng Unibersidad ng Arizona, ang mga larawang ito ay naghahayag din ng mga balahibo ng bulkan malapit sa ilalim ng mga frame. Ang spacecraft ay dumating na kasing lapit ng 7,260 milya sa ibabaw ni Io, na nagbibigay sa mga siyentipiko ng isang detalyadong pagtingin sa nakakaintriga na mga geological na tampok ng buwan.

Ang aktibidad ng bulkan ni Io ay nagmumula sa tidal heating na dulot ng patuloy na pag-uunat ng buwan dahil sa malakas na gravitational pull ng Jupiter. Tinataya ng mga siyentipiko na higit sa 150 mga bulkan sa Io ang aktibong sumasabog sa anumang oras. Ang data na nakalap ni Juno ay makakatulong sa pag-unawa sa mga proseso ng bulkan ni Io at makakatulong sa pagpaplano ng mga misyon sa hinaharap upang galugarin ang mga buwan ng panlabas na solar system.

Sa simula ay idinisenyo para sa 32 orbit, ang kahanga-hangang pagganap ni Juno ay humantong sa pagpapalawig ng misyon hanggang 2025. Ang mga pinalawig na operasyong ito ay nagpapahintulot kay Juno na ipagpatuloy ang paggalugad nito sa mga buwan ng Jupiter, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa komposisyon at aktibidad ng malalayong mundong ito. Ang mga larawang nakuha ni Juno ay magsisilbing mahalagang mapagkukunan para sa mga paparating na misyon tulad ng Europa Clipper ng NASA, na nakatakdang ilunsad sa malapit na hinaharap, at Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ng European Space Agency, na naka-iskedyul na galugarin ang Europa, Ganymede, at Callisto sa unang bahagi ng 2030s.

Pinagmumulan:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry