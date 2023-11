Isang kamakailang papel sa sikolohiya na pinamagatang "Napagtatanto ng mga kasalukuyang negosyador ng henerasyon ang kanilang mga interes sa halaga ng mga susunod na henerasyon" ay nagbigay liwanag sa kumplikadong dinamika ng intergenerational na negosasyon at ang mga makabuluhang kahihinatnan na mayroon sila sa mga susunod na henerasyon. Nai-publish sa Journal of Environmental Psychology, ang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Leuphana University Lüneburg at sa Unibersidad ng Hildesheim ay nagbubunyag ng isang mapanlinlang na katotohanan: ang kasalukuyang mga negosyador ay inuuna ang kanilang mga agarang interes kaysa sa mga susunod na henerasyon.

Sa pamamagitan ng isang serye ng limang social-interactive na mga eksperimento na kinasasangkutan ng 524 kalahok, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga kasalukuyang negosyador ay may posibilidad na ilagay ang kanilang sariling panandaliang mga pakinabang kaysa sa pangmatagalang interes ng mga susunod na henerasyon. Kahit na ang mga negosyador ay kinakailangan lamang na isaalang-alang at kilalanin ang mga kagustuhan ng mga susunod na henerasyon nang hindi nagkakaroon ng anumang mga personal na gastos, ang pagkiling sa mga agarang benepisyo ay nanatili. Bukod pa rito, nalaman ng pananaliksik na ang pagbibigay-priyoridad na ito ng mga kasalukuyang interes kaysa sa mga interes ng susunod na henerasyon ay nagpatuloy kahit na ang mga kahihinatnan para sa mga susunod na henerasyon ay naging mas malala.

Itinatampok ng mga natuklasang ito ang agarang pangangailangan para sa mga interbensyon na naglalayong makamit ang mas pantay na balanse sa pagitan ng kasalukuyan at hinaharap na mga interes sa mga negosasyon. Dapat kilalanin ng mga gumagawa ng desisyon ang pangmatagalang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at tanggapin ang responsibilidad para sa pagtiyak ng patas na resulta para sa mga susunod na henerasyon. Sa halip na tumuon lamang sa mga panandaliang pakinabang, dapat isaalang-alang ng mga negosyador ang potensyal na epekto ng kanilang mga desisyon sa kapakanan at pagpapanatili ng mga hinaharap na lipunan.

Ang pag-aaral ay nagsisilbing tawag sa pagkilos para sa mga gumagawa ng desisyon at gumagawa ng patakaran, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagkilala at pagtugon sa malalayong implikasyon ng intergenerational na negosasyon. Hinihimok nito ang pagbabago sa mindset mula sa agarang kasiyahan tungo sa pangmatagalang pagpapanatili. Sa pamamagitan ng aktibong pagsasaalang-alang sa mga interes at kapakanan ng mga susunod na henerasyon, makakatulong ang mga negosyador na lumikha ng mas pantay at napapanatiling mundo.

