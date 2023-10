Ang Mga Higante ng Gas ay Maaaring Mas Pangkaraniwan Kaysa Naiisip, Iminumungkahi ng Pag-aaral

By

Ang mga astronomo at astrophysicist mula sa ilang mga institusyon ay nagsagawa ng isang pag-aaral na nagmumungkahi na ang mga higanteng gas ay maaaring mas karaniwan kaysa sa naunang naisip sa ilang bahagi ng kalawakan. Sinuri ng koponan ang masa at paggalaw ng 30 bituin sa Beta Pictoris Moving Group at nakakita ng ebidensya ng mga potensyal na higanteng gas sa 20 sa mga star system na kanilang pinag-aralan.

Ang nakaraang pananaliksik ay nagpahiwatig na ang mga higanteng gas, na katulad ng Jupiter, ay dapat na madaling mabuo sa paligid ng mga bituin na may mga katangian na katulad ng araw. Gayunpaman, ang paghahanap sa mga higanteng ito ng gas ay napatunayang mahirap. Ang pag-aaral na ito ay kumuha ng bagong diskarte, gamit ang isang bagong uri ng high-contrast imaging upang tumuon sa isang maliit na pagpapangkat ng mga bituin na kilala bilang Beta Pictoris Moving Group.

Ang pangkat ng pananaliksik ay partikular na pinili ang pangkat na ito dahil sa maliit na sukat nito, ang dami ng espasyo sa pagitan ng mga bituin, at ang kanilang medyo batang edad. Ipinagpalagay nila na ang mga higanteng gas ay maaaring mas malamang na bumuo sa mga ganitong kapaligiran. Iminumungkahi ng mga natuklasan ng koponan na ang mga higanteng gas ay umiikot sa malayo sa kanilang bituin sa mga sistema ng bituin na kanilang pinag-aralan.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang kumpirmahin ang mga natuklasan na ito. Iminumungkahi din ng pag-aaral na ang mga higanteng gas ay maaaring mas malamang na mabuo sa maliit, mababang populasyon na mga grupo ng bituin na hindi pa napag-aralan nang husto sa nakaraan. Ipinapahiwatig nito na maaaring mayroong mas malaking bilang ng mga higanteng gas sa kalawakan kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Pinagmumulan:

– Raffaele Gratton et al, Ang mga planetang tulad ng Jupiter ay maaaring karaniwan sa isang low-density na kapaligiran, Nature Communications (2023).

