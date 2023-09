Gut Microbiome na Naka-link sa Bone Health at Osteoporosis Risk, Mga Study Show

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang aming gut microbiome ay maaaring gumanap ng isang papel sa aming kalusugan ng buto at tumulong sa pag-iwas sa panganib ng osteoporosis at bali. Ang pag-aaral, na inilathala sa Frontiers sa Endocrinology, ay nag-explore sa larangan ng "osteomicrobiology" at ang potensyal nito na baguhin ang mga microbiome ng gat para sa mas mabuting kalusugan ng buto.

Ang mga mananaliksik mula sa Hebrew SeniorLife at Hinda at Arthur Marcus Institute for Aging Research sa US ay nagsagawa ng pag-aaral sa mga matatandang lalaki upang matukoy ang mga nababagong salik na nakakatulong sa kalusugan ng kalansay. Gamit ang high-resolution na imaging ng braso at binti, nalaman nila na ang ilang bakterya ay may negatibong kaugnayan sa kalusugan ng buto sa mga matatanda.

Ang isa sa mga bakterya, Akkermansia, ay na-link sa labis na katabaan, habang ang Clostridiales bacterium DTU089 ay naging mas sagana sa mga indibidwal na may mas mababang pisikal na aktibidad at paggamit ng protina. Ang mga nakaraang pag-aaral ay nagtatag ng mga koneksyon sa pagitan ng paggamit ng protina, pisikal na aktibidad, at kalusugan ng kalansay.

Tinukoy ng pag-aaral ang mga pattern na nagpapahiwatig na ang higit na kasaganaan ng ilang microbiota ay nauugnay sa mas masahol na mga sukat ng density ng buto at microarchitecture. Ang mga mananaliksik ay nagmumungkahi ng karagdagang pag-aaral upang siyasatin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga partikular na bacterial species sa gat at integridad ng kalansay. Nilalayon din nilang tukuyin ang mga functional pathway na naiimpluwensyahan ng mga bacteria na ito na maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng buto.

Bagama't napaaga upang tapusin kung ang mga bacterial organism mismo ay may direktang epekto sa kalusugan ng kalansay, ang mga natuklasan ay nagmumungkahi na ang gut microbiome ay maaaring maging target para sa pag-impluwensya sa kalusugan ng kalansay sa hinaharap. Ang ilang bakterya sa bituka ay maaaring humantong sa mababang antas ng pamamaga, na maaaring makaapekto sa kalusugan ng buto.

Ang pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng gut microbiome at kalusugan ng buto ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga interbensyon upang maiwasan ang osteoporosis at bali. Ang karagdagang pananaliksik sa larangang ito ay maaaring magbigay ng mga insight sa mga potensyal na therapeutic approach para sa pagpapabuti ng kalusugan ng buto batay sa pagmamanipula ng gut microbiome.

