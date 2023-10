Ang Maternal Microbiota ay May Mahalagang Papel sa Pag-unlad ng Pangsanggol, Mga Palabas ng Pag-aaral

By

Sa isang kamakailang pag-aaral sa Finnish na inilathala sa BMC Biology, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga makabuluhang pagkakaiba sa aktibidad ng gene sa bituka ng pangsanggol, utak, at inunan depende sa microbiota ng ina at ang mga compound na ginawa ng mga ito. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng katibayan na ang maternal microbiota ay mahalaga para sa pag-unlad at kalusugan ng kanyang mga supling.

Bago ang pag-aaral na ito, kaunti ang nalalaman tungkol sa mga mekanismo at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng maternal microbiota at pag-unlad ng pangsanggol. Upang imbestigahan ito, inihambing ng mga mananaliksik ang mga fetus mula sa mga normal na mouse dam sa mga mula sa mga dam ng mouse na walang mikrobyo na naninirahan sa isang sterile na kapaligiran. Sinuri nila ang expression ng gene at mga konsentrasyon ng mga metabolite sa bituka ng pangsanggol, utak, at inunan.

Ang mga resulta ay nagsiwalat ng mga makabuluhang pagkakaiba sa pagpapahayag ng gene sa pagitan ng mga fetus na walang mikrobyo at normal na mouse dam. Sa gat, ang immune system at host-microbe interaction genes ay hindi gaanong aktibo sa mga fetus ng germ-free dam. Bukod pa rito, ang mga pagkakaiba ay naobserbahan sa pagpapahayag ng mga gene na nauugnay sa pag-unlad ng nervous system at paggana sa utak, pati na rin ang mga gene na kumokontrol sa pagbubuntis sa inunan.

Ang mga pagkakaiba sa pagpapahayag ng gene ay mas malinaw sa mga fetus ng lalaki, na nagmumungkahi na maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng maternal microbiota. Natuklasan din ng mga mananaliksik ang mga dating hindi kilalang compound sa fetus na malamang na microbial at mahalaga para sa indibidwal na pag-unlad.

Ang karagdagang pananaliksik ay isinasagawa upang siyasatin ang paglitaw ng mga microbial metabolite sa ibang mga mammal at upang maunawaan ang mga implikasyon ng mga kakulangan sa mga pakikipag-ugnayan ng host-microbe sa mga yugto ng maagang buhay. Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay maaaring mag-ambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa pinagmulan ng ilang mga karamdaman at gabay sa hinaharap na mga diskarte sa pag-iwas at paggamot.

Pinagmumulan:

Aleksi Husso et al, Mga epekto ng maternal microbiota at microbial metabolites sa pangsanggol na bituka, utak, at inunan, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

University of Helsinki