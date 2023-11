Bagong Diagnostic Method ay Gumagamit ng AI para Mabilis na Matukoy ang Antibiotic Resistance

Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Oxford ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagbuo ng isang nobela at mabilis na antimicrobial susceptibility test na maaaring makakita ng antibiotic resistance sa kasing liit ng 30 minuto. Ang pag-aaral, na pinamagatang "Deep learning at single-cell phenotyping para sa mabilis na antimicrobial susceptibility detection sa Escherichia coli," ay gumamit ng fluorescence microscopy at artificial intelligence (AI) na mga diskarte upang pag-aralan ang bacterial cell na mga imahe at tukuyin ang mga pagbabago sa istruktura na nangyayari kapag ang mga cell ay na-expose sa mga antibiotic.

Sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga modelo ng deep-learning upang matukoy ang mga pagbabagong ito, nakamit ng mga mananaliksik ang isang rate ng katumpakan na hindi bababa sa 80% sa bawat cell na batayan sa maraming antibiotics. Ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng magandang potensyal para sa pagtukoy ng antibiotic resistance sa mga klinikal na sample at maaaring gamitin upang matukoy ang bisa ng iba't ibang antibiotic sa hinaharap.

Ang kasalukuyang pamantayan para sa pagsubok sa paglaban sa antibiotic ay nagsasangkot ng lumalaking mga kolonya ng bakterya sa pagkakaroon ng mga antibiotic, na maaaring nakakaubos ng oras at nakakaantala ng paggamot para sa mga pasyenteng may potensyal na nakamamatay na impeksyon. Ang mabilis na katangian ng bagong paraan ng diagnostic ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga oras ng paggamot at nagbibigay-daan para sa mga naka-target na paggamot sa antibiotic, pagliit ng mga side effect at pagpapabagal sa pagtaas ng antimicrobial resistance.

Ipinaliwanag ni Dr. Achillefs Kapanidis, Propesor ng Biological Physics at Direktor ng Oxford Martin Program on Antimicrobial Resistance Testing, "Ang aming AI-based na diskarte ay maaasahan at mabilis na nakakakita ng mga pagbabago sa istruktura sa mga bacterial cell na dulot ng mga antibiotics. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pagbabagong ito, matutukoy natin kung ang isang cell ay lumalaban o sensitibo sa mga antibiotic."

Plano ng mga mananaliksik na higit pang bumuo ng kanilang diagnostic na pamamaraan, na ginagawa itong mas mabilis at mas nasusukat para sa klinikal na paggamit. Layunin din nilang palawakin ang aplikasyon nito sa iba't ibang uri ng bacteria at antibiotics.

Sa halos 1.3 milyong pagkamatay noong 2019 na nauugnay sa antimicrobial resistance, ang bagong diagnostic na pamamaraan na ito ay nag-aalok ng pag-asa para sa pagpapabuti ng mga tumpak na paggamot at pagpapanatili ng bisa ng mga antibiotic. Sa pamamagitan ng tumpak na pagtuklas ng antibiotic resistance sa isang napapanahong paraan, ang mga doktor ay maaaring magreseta ng naaangkop na mga regimen sa paggamot, na binabawasan ang panganib ng lumalalang mga impeksiyon at ang pangangailangan para sa karagdagang mga antibiotics.

Mga Madalas Itanong:

Q: Ano ang antimicrobial resistance (AMR)?

A: Ang antimicrobial resistance ay tumutukoy sa kakayahan ng mga microorganism, gaya ng bacteria, virus, at fungi, na makatiis sa mga epekto ng mga gamot na orihinal na epektibo sa paggamot sa mga impeksyong dulot ng mga organismong ito.

T: Paano gumagana ang bagong paraan ng diagnostic?

A: Pinagsasama ng bagong paraan ng diagnostic ang fluorescence microscopy at artificial intelligence upang pag-aralan ang mga larawan ng bacterial cell at makita ang mga pagbabago sa istruktura na dulot ng mga antibiotic. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga modelo ng malalim na pagkatuto, matutukoy ng mga mananaliksik ang mga pagbabagong ito at matukoy ang pagkakaroon ng paglaban sa antibiotic.

Q: Ano ang mga pakinabang ng bagong diagnostic na paraan?

A: Ang bagong paraan ng diagnostic ay mas mabilis kaysa sa mga kasalukuyang gold-standard na diskarte, na nagbibigay ng mga resulta sa loob ng kasing liit ng 30 minuto. Mayroon din itong potensyal na paganahin ang mga naka-target na antibiotic na paggamot, bawasan ang mga oras ng paggamot, bawasan ang mga side effect, at pabagalin ang pagtaas ng antimicrobial resistance.