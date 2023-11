Mga Bagong Insight sa Ebolusyon ng Echolocation sa Mga Balyena at Dolphins

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Diversity ay nagbigay ng bagong liwanag sa ebolusyonaryong pag-unlad ng echolocation sa mga balyena na may ngipin at dolphin. Ang echolocation ay isang pamamaraan na ginagamit ng mga hayop sa dagat na ito upang mag-navigate at manghuli sa madilim na kapaligiran sa ilalim ng dagat. Sa halip na umasa sa panlabas na mga tainga, ang mga balyena at dolphin ay naglalabas ng mataas na tunog na tumatalbog sa mga bagay at bumabalik bilang mga dayandang, na nagbibigay-daan sa kanila na imapa ang kanilang kapaligiran.

Ang pananaliksik, pinangunahan ni Jonathan Geisler, isang propesor ng anatomy sa New York Institute of Technology, at Robert Boessenecker, isang paleontologist sa University of California Museum of Paleontology, ay nakatuon sa pagsusuri ng isang koleksyon ng mga fossil na kasama ang dalawang sinaunang species ng mga dolphin mula sa genus Xenorophus. Ang mga species na ito ay itinuturing na mga unang miyembro ng Odontoceti, ang suborder ng marine mammals na sumasaklaw sa lahat ng echolocating whale at dolphin.

Ang mga fossil ay nagsiwalat na ang Xenorophus ay may kawalaan ng simetrya malapit sa blowhole, bagaman hindi kasing-kahulugan ng naobserbahan sa modernong-araw na echolocating species. Higit pa rito, natuklasan ng pag-aaral ang isang natatanging pag-twist at paglilipat ng nguso sa Xenorophus, na nag-ambag sa pinahusay na direksyon ng pandinig. Inihambing ng mga mananaliksik ang liko ng nguso na ito sa mga asymmetrical na tainga ng mga kuwago, na nagbibigay-daan sa kanila na matukoy ang lokasyon ng kanilang biktima batay sa tunog.

Bagama't ang Xenorophus ay maaaring hindi gaanong bihasa sa paggawa ng mga tunog na may mataas na tono o nakakarinig ng mataas na frequency gaya ng mga kasalukuyang odontocete, nagawa nitong tumpak na matukoy ang lokasyon ng mga tunog. Iminumungkahi nito na minarkahan ni Xenorophus ang isang makabuluhang yugto ng paglipat sa ebolusyon ng echolocation sa mga balyena at dolphin.

Binibigyang-diin din ng mga natuklasan ang kahalagahan ng pag-aaral ng kawalaan ng simetrya sa mga fossil at pag-highlight ng papel nito sa pagbagay sa iba't ibang kapaligiran. Habang ang simetrya ay isang kilalang aspeto ng evolutionary biology, ipinapakita ng pananaliksik na ito na ang kawalaan ng simetrya ay hindi dapat balewalain bilang indibidwal na variation o geological distortion.

Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay isasagawa upang suriin ang iba pang mga odontocetes at matukoy kung ang tampok na pagyuko ng nguso ay laganap sa mga maagang echolocating species.

