Ang Nakakagulat na Mga Pagkakaiba sa Mga Unang Kalawakan na Inihayag ng James Webb Space Telescope

Isang pangkat ng mga mananaliksik ang gumamit ng data na nakolekta ng James Webb Space Telescope upang pag-aralan ang pinakamaagang mga galaxy sa uniberso. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang mga naunang kalawakan na ito ay makabuluhang naiiba sa mga kamakailang galaxy. Sa nakalipas na 12 bilyong taon, umunlad ang mga kalawakan kasunod ng karaniwang hanay ng mga panuntunan tungkol sa mga rate ng pagbuo ng bituin, masa, at komposisyon. Gayunpaman, ang mga kalawakan na nabuo sa pagkabata ng uniberso ay tila gumana batay sa ibang hanay ng mga panuntunan.

Ang mga bituin ay nilikha mula sa mga kumpol sa loob ng malalawak na reservoir ng gas at alikabok. Sa unang bahagi ng uniberso, ang mga ulap na ito ay pangunahing binubuo ng hydrogen at helium. Ang mas mabibigat na elemento ay unti-unting nabuo sa pamamagitan ng nucleogenesis, isang prosesong nagaganap sa loob ng mga core ng mga bituin. Habang ang mga bituin ay umabot sa dulo ng kanilang mga lifecycle, pinasabog nila ang kanilang mga materyales sa kalawakan, na nagbibigay ng mga bloke ng gusali para sa pagbuo ng mga bagong bituin na naglalaman ng mas mabibigat na elemento.

Ang kamakailang pag-aaral ay nagpapakita na sa unang bahagi ng uniberso, ang ebolusyon ng mga kalawakan ay malapit na konektado sa kanilang nakapaligid na kapaligiran. Sa astronomiya, ang lahat ng elemento maliban sa hydrogen at helium ay itinuturing na mga metal. Inilalarawan din ng pag-aaral na ang mga unang kalawakan ay bumuo ng mga metal sa mas mababang mga rate kaysa sa naunang tinantiya. Bukod pa rito, ang mga kalawakan na ito ay may access sa malalawak na reservoir ng malinis na materyal mula sa Big Bang, na pangunahing binubuo ng hydrogen at helium. Ang kasaganaan ng malinis na materyal na ito ay nagpapahintulot sa mga unang kalawakan na bumuo ng mga bituin sa napakabilis na bilis, hindi katulad ng anumang naobserbahan mula noon.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nai-publish sa Nature Astronomy. Ang coauthor ng papel na si Claudia Lagos, ay nagsabi, "Parang ang mga kalawakan ay may isang rulebook na sinundan nila - ngunit kahanga-hanga, ang cosmic rulebook na ito ay lumilitaw na sumailalim sa isang dramatikong muling pagsulat sa panahon ng pagkabata ng uniberso. Ang pinaka-nakakagulat na pagtuklas ay ang mga sinaunang kalawakan ay gumawa ng mas kaunting mabibigat na elemento kaysa sa aming nahuhulaan batay sa kung ano ang alam namin mula sa mga kalawakan na nabuo sa ibang pagkakataon."

Ang James Webb Space Telescope ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang data at mga insight sa mga unang yugto ng uniberso, na nagbubunyag ng mga dating hindi kilalang aspeto ng pagbuo at ebolusyon ng kalawakan.

Source: Nature Astronomy – Paper Author: Claudia Lagos