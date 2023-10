Mga Yugto ng Aquatic Vertebrate Feeding at ang Kahalagahan ng Intraoral Food Processing

Sa isang kamakailang pag-aaral, ang mga mananaliksik ay naglalayong maunawaan ang pag-uugali ng pagpapakain ng mga maagang tetrapod sa panahon ng paglipat mula sa tubig patungo sa lupa. Sa pangunguna ni Dr. Daniel Schwarz at Prof. Dr. Rainer Schoch ng State Museum of Natural History Stuttgart, Germany, ang internasyonal na koponan ay nakatuon sa pag-uugali ng pagpapakain ng mga umiiral na salamander at ginamit ang kanilang mga natuklasan upang makagawa ng mga konklusyon tungkol sa mga maagang tetrapod.

Napagmasdan at pinag-aralan ng mga mananaliksik ang pag-uugali sa pagpapakain ng apatnapung species ng salamander mula sa iba't ibang yugto ng pag-unlad, kabilang ang larvae, juvenile, at matatanda. Gumamit sila ng high-speed X-ray video imaging at nakabuo ng mga three-dimensional na animation upang pag-aralan ang mabilis na paggalaw ng mga istruktura ng buto at biktima sa bibig ng mga salamander.

Ang mga resulta ay nagmungkahi ng dalawang posibleng mga sitwasyon para sa terrestrial na pagpapakain sa maagang mga tetrapod. Ang isang senaryo ay nagsasangkot ng paghawak sa biktima gamit ang mga panga at pagkaladkad nito pabalik sa tubig, kung saan maaari itong dalhin at iproseso ng mga agos ng tubig at mga panga. Ang iba pang senaryo ay nagsasangkot ng pagproseso ng biktima nang direkta sa lupa sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pagyanig at pagkagat, na sinusundan ng paglunok sa tulong ng inertial transport.

Kapansin-pansin, natuklasan ng pag-aaral na ang mga maagang tetrapod ay maaaring nagpakita ng mga kumplikadong pag-uugali ng pagnguya, katulad ng mga mammal, sa kabila ng pagkakaroon ng medyo simpleng mga ngipin. Iminumungkahi nito na ang pagpapakain sa lupa ay posible kahit na bago pa ang ebolusyon ng mga flexible na dila.

Ang pananaliksik ay nagbibigay liwanag sa pag-uugali ng pagpapakain ng mga maagang tetrapod sa panahon ng paglipat ng tubig-patungo-lupa at nagbibigay ng pundasyon para sa karagdagang pag-aaral sa ebolusyon ng mga pag-uugali sa pagpapakain sa mga maagang vertebrates.

Pinagmumulan:

– Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences (2023) DOI: 10.1098/rstb.2022.0541