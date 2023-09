Isang Potensyal na Link sa Pagitan ng COVID-19 at Alzheimer's Disease

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagbigay-liwanag sa isang potensyal na mekanismo ng molekular na maaaring ipaliwanag ang mga sintomas ng cognitive, kabilang ang "utak na fog," na nararanasan ng mga indibidwal na nahawaan ng SARS-CoV-2 virus. Ang pananaliksik ay nagmumungkahi din ng isang posibleng link sa pagitan ng COVID-19 at ang pag-unlad o paglala ng Alzheimer's disease.

Ang pag-aaral, sa pangunguna ni Cristina Di Primio at ng kanyang mga kasamahan, ay nag-explore sa mga epekto ng impeksyon ng SARS-CoV-2 sa mga neuronal cell at mga modelo ng mouse. Ang koponan ay nakatuon sa isang protina na tinatawag na Tau, na kilala sa papel nito sa pag-unlad ng Alzheimer's disease. Sa mga indibidwal na may Alzheimer's, ang mga molekula ng Tau ay nagiging gusot at magkakasama sa mga neuron.

Ang pananaliksik ay nagsiwalat na kapag nahawahan ng SARS-CoV-2 ang mga neuronal cells o ang utak ng mouse, nakikipag-ugnayan ito sa Tau, na nagiging sanhi ng prosesong tinatawag na hyperphosphorylation. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng pagdaragdag ng mga grupo ng pospeyt sa Tau sa mga tiyak na lokasyong nagbubuklod. Kapansin-pansin, ang hyperphosphorylation na naobserbahan sa pag-aaral ay sumasalamin sa mga pattern ng phosphorylation na nakikita sa mga pasyente ng Alzheimer.

Higit pa rito, nakita ng mga mananaliksik ang isang makabuluhang pagtaas sa mga antas ng Tau sa hindi matutunaw na bahagi ng mga nahawaang selula, na nagpapahiwatig ng mga pathological na pagbabago sa protina. Hindi malinaw kung ang mga pagbabagong ito ay direktang resulta ng virus o bahagi ng tugon ng cellular defense.

Habang ang pag-aaral ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa potensyal na link sa pagitan ng COVID-19 at Alzheimer's disease, higit pang pananaliksik ang kailangan para lubos na maunawaan ang mga pinagbabatayan na mekanismo at maitaguyod ang klinikal na kaugnayan. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga natuklasang ito ang kahalagahan ng karagdagang pagsisiyasat sa mga pangmatagalang epekto sa neurological ng COVID-19.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa lumalaking katawan ng ebidensya na nagmumungkahi na ang impeksyon sa COVID-19 ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon na higit pa sa mga sintomas sa paghinga. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng SARS-CoV-2 at Tau ay nagpapataas ng mga nakakaintriga na posibilidad para sa hinaharap na pananaliksik at pagbuo ng mga therapeutic intervention.

Reference ng Journal: Di Primio, C., et al. (2023) Ang impeksyon ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ay humahantong sa Tau pathological signature sa mga neuron. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Tandaan: Ang orihinal na artikulo ay nagbibigay ng mas detalyadong impormasyon at maaaring ma-access sa pamamagitan ng ibinigay na sanggunian sa journal.)