Mga Taong may HIV sa Mas Mataas na Panganib ng Reinfection ng COVID-19, Natuklasan ng Pag-aaral

Ang isang bagong pag-aaral na pinangunahan ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagpapakita na ang mga indibidwal na may HIV (PWH) ay may mas mataas na rate ng COVID-19 reinfection kumpara sa mga walang HIV (PWOH).

Sinuri ng pag-aaral, na inilathala sa Emerging Infectious Diseases, ang data mula sa 453,587 na nasa hustong gulang sa Chicago na nahawahan ng SARS-CoV-2 mula sa kanilang unang impeksyon hanggang Mayo 2022. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19 at mga talaan ng pagbabakuna na nauugnay sa Enhanced HIV/ ng Chicago. Sistema ng Pag-uulat ng AIDS.

Nalaman ng pag-aaral na 5.3% ng mga indibidwal na positibo sa COVID ang nakaranas ng reinfection, kabilang ang 6.7% ng PWH at 5.2% ng PWOH. Ang PWH ay nagkaroon ng reinfection rate na 66 kada 1,000 tao-taon, mas mataas kaysa sa 50 kada 1,000 tao-taon sa PWOH. Pagkatapos mag-adjust para sa iba pang mga salik, ang PWH ay nagkaroon ng mas mataas na rate ng COVID-19 reinfection (1.46 kada 1,000 tao-taon) kumpara sa PWOH.

Napagmasdan na sa mga indibidwal na nakaranas ng reinfection, ang PWH ay mas matanda (na may median na edad na 43 taon) kumpara sa PWOH (na may median na edad na 36 na taon). Ang PWH ay mas malamang na mga lalaki (79.3% versus 40.9%) at Black (53.7% versus 27.0%). Bukod pa rito, ang PWH ay may mas mataas na posibilidad na makatanggap ng pangunahing serye ng bakuna sa COVID-19 at booster kumpara sa PWOH (31.8% kumpara sa 22.1%). Kapansin-pansin, isang mas maliit na porsyento ng PWH ang hindi nabakunahan sa panahon ng kanilang unang impeksyon kumpara sa PWOH (87.5% kumpara sa 91.0%).

Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng PWH kasunod ng inirerekumendang iskedyul ng pagbabakuna para sa COVID-19, kabilang ang pagtanggap ng mga booster dose, upang mabawasan ang panganib ng muling impeksyon sa SARS-CoV-2. Sa mga residenteng nakatanggap ng bakuna bago ang kanilang unang impeksyon, 54.2% ang nakakumpleto ng pangunahing serye ng bakuna sa Pfizer/BioNTech. Sa mga indibidwal na nakaranas ng reinfection, 39.6% ay nakumpleto na ang pangunahing serye ngunit hindi pa nakakatanggap ng booster.

Anuman ang variant ng wave at calendar quarter, ang PWH ay patuloy na nagpakita ng mas mataas na rate ng reinfection kaysa sa PWOH. Ang pinakamataas na insidente ng reinfection sa PWH ay naganap sa panahon ng Omicron strain predominance, na may 50 kaso bawat 1,000 tao-taon. Sa pangkalahatan, mayroong labis na 16 na muling impeksyon sa bawat 1,000 tao-taon na naiulat sa PWH.

Upang maiwasan ang muling impeksyon ng SARS-CoV-2, binibigyang-diin ng mga may-akda na dapat sumunod ang PWH sa inirerekomendang iskedyul ng bakuna sa COVID-19, kabilang ang mga booster dose.

Pinagmumulan:

– Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

– Journal ng Emerging Infectious Diseases