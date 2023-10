Natuklasan ng Pag-aaral na Ang Relihiyosong Kaakibat ay Hindi Nakakaapekto sa Paggamit ng Online na Pornograpiya sa Germany

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Archives of Sexual Behavior ay nag-explore ng kaugnayan sa pagitan ng relihiyosong kaakibat at paggamit ng online na pornograpiya sa Germany. Gumamit ang mga mananaliksik ng data ng panel ng pagsubaybay sa web na sinamahan ng data ng survey upang makakuha ng mga insight sa mga online na pag-uugali ng iba't ibang grupo ng relihiyon.

Taliwas sa mga nakaraang pag-aaral na nagmungkahi ng isang malakas na ugnayan sa pagitan ng pagiging relihiyoso at paggamit ng pornograpiya, ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang mga Katolikong Aleman, Protestante, at ang mga hindi kaanib sa relihiyon ay may posibilidad na gumamit ng online na pornograpiya. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng mga relihiyong minorya, gaya ng mga Muslim o mga Kristiyanong Ortodokso, ay mas malamang na makisali sa online na pornograpiya.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng magkakaibang mga resulta kung ihahambing sa pananaliksik na isinagawa sa ibang mga bansa. Sa Germany, hindi gaanong nababawasan ng pagiging Protestante o Katoliko ang posibilidad ng paggamit ng online na pornograpiya, hindi katulad sa mga bansang tulad ng United States. Ipinapalagay ng mga mananaliksik na ang pagkakaibang ito ay maaaring maiugnay sa medyo mas liberal na mga saloobin ng mga Kristiyanong Aleman.

Isang limitasyon ng nakaraang pananaliksik sa paksang ito ay lubos itong umasa sa pag-uulat sa sarili sa pamamagitan ng mga survey, na maaaring sumailalim sa mga bias at kamalian. Ang paggamit ng data ng panel ng pagsubaybay sa web ay nagbibigay ng mas layunin at tumpak na pagsukat ng mga online na pag-uugali ng mga indibidwal, kabilang ang paggamit ng pornograpiya.

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay humahamon sa mga nakaraang pagpapalagay at binibigyang-diin ang kahalagahan ng paggamit ng mga alternatibong pamamaraan, tulad ng pagsubaybay sa web, upang pag-aralan ang mga sensitibong paksa tulad ng online na pornograpiya. Sa pamamagitan ng pag-asa sa data ng pagsubaybay sa web, maaaring lampasan ng mga mananaliksik ang mga limitasyong nauugnay sa data na iniulat ng sarili, na tinitiyak ang isang mas komprehensibong pag-unawa sa mga aktwal na aktibidad sa online ng mga tao.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng relihiyosong kaakibat at paggamit ng online na pornograpiya sa Germany. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa nuanced na pananaliksik na isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa kultura at relihiyon kapag sinusuri ang gayong mga pag-uugali.

Pinagmulan: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Sanggunian:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Isang Muling Pagsusuri ng Online na Paggamit ng Pornograpiya sa Germany: Isang Kumbinasyon ng Pagsubaybay sa Web at Pagsusuri ng Data ng Survey, Mga Archive ng Sekswal na Pag-uugali (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8