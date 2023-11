Ang Walang Katulad na Epekto ng Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Volcano Eruption sa Stratosphere

Ang pagputok ng bulkang Hunga Tonga-Hunga Ha'apai noong Enero 15, 2022, ay nagkaroon ng malalayong kahihinatnan na higit pa sa agarang pagkawasak na dulot ng mga tsunami sa maraming bansa. Isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) at ng Unibersidad ng Maryland ay nagpapakita na ang pagsabog ay makabuluhang binago ang kimika at dinamika ng stratosphere, na humahantong sa mga pagkawala ng record sa ozone layer sa kabuuan. ang Southern Hemisphere.

Ang pagsabog ay nag-inject ng hindi pangkaraniwang dami ng singaw ng tubig—humigit-kumulang 300 bilyong pounds—sa karaniwang tuyo na stratosphere. Ang biglaang pagpasok ng singaw ng tubig ay naglagay sa stratosphere sa hindi pa natukoy na teritoryo, dahil walang nakaraang pagsabog ng bulkan sa naitala na kasaysayan ng satellite ang naglabas ng napakalaking dami ng singaw ng tubig sa atmospera.

Ang pag-iniksyon ng singaw ng tubig, kasama ng sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan, ay nag-trigger ng isang hanay ng mga kaganapan sa atmospheric chemistry. Ang sulfur dioxide ay gumawa ng sulfate aerosol, na nagpadali sa mga bagong kemikal na reaksyon na mangyari. Ang mga kemikal na reaksyong ito, kasama ng pagkakaroon ng singaw ng tubig, ay humantong sa malawakang pagbabago sa mga konsentrasyon ng mga gas at compound, kabilang ang ozone.

Ang epekto sa ozone layer ay pinaka-binibigkas siyam na buwan pagkatapos ng pagsabog, na may ozone depletion na umabot sa hindi pa nagagawang antas noong Oktubre. Ang mga pagbabago sa temperatura, sirkulasyon, at mga konsentrasyon ng iba't ibang mga compound ay may malawak na epekto sa stratosphere, na ginagawang ang pagsabog na ito ang pinakamalaking pagsabog na naitala sa atmospera.

Sa pasulong, plano ng mga mananaliksik na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa epekto ng bulkan sa buong 2023 at higit pa. Ang mataas na antas ng singaw ng tubig ay inaasahang mananatili sa stratosphere sa loob ng ilang taon, na posibleng magpapalaki ng pagkawala ng ozone sa Antarctic habang ang singaw ay gumagalaw mula sa tropiko patungo sa Southern Hemisphere pole.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay liwanag sa malalayong kahihinatnan ng mga pagsabog ng bulkan at itinatampok ang pangangailangan para sa patuloy na pagsubaybay at pag-unawa sa epekto nito sa ating kapaligiran at klima. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga kaganapang ito, mas maaasahan at mapagaan ng mga siyentipiko ang kanilang mga epekto, sa huli ay mapangalagaan ang maselang balanse ng ating kapaligiran.

FAQ

Q: Ano ang stratosphere?

Ang stratosphere ay isang layer ng kapaligiran ng Earth na matatagpuan humigit-kumulang 8-30 milya sa ibabaw ng ibabaw. Ito ay kung saan naninirahan ang protective ozone layer.

T: Paano nakaapekto sa stratosphere ang pagsabog ng bulkang Hunga Tonga-Hunga Ha'apai?

Ang pagsabog ay nag-inject ng napakalaking singaw ng tubig sa stratosphere, na nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa dinamika at kimika nito. Ang mga pagbabagong ito ay humantong sa hindi pa naganap na pagkalugi sa ozone layer sa buong Southern Hemisphere.

Q: Ano ang sulfate aerosol?

Ang sulfate aerosol ay maliliit na particle na binubuo ng mga sulfate compound. Mahalaga ang papel nila sa atmospheric chemistry at maaaring makaapekto sa klima at kalidad ng hangin.

T: Gaano katagal mananatili ang mataas na antas ng singaw ng tubig sa stratosphere?

Ang singaw ng tubig ay inaasahang mananatiling nakataas sa stratosphere sa loob ng ilang taon, na posibleng magpapalaki ng pagkawala ng ozone sa Antarctic habang ito ay gumagalaw patungo sa Southern Hemisphere pole.

T: Bakit mahalaga ang pag-unawa sa epekto ng mga pagsabog ng bulkan sa atmospera?

Ang pag-aaral sa epekto ng mga pagsabog ng bulkan sa atmospera ay nakakatulong sa mga siyentipiko na mas mahulaan at mapagaan ang mga epekto ng mga kaganapang ito. Nakakatulong din ito sa ating pag-unawa sa pagbabago ng klima, kalidad ng hangin, at maselang balanse ng ating kapaligiran.