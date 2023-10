Asteroid 33 Polyhymnia: Isang Mahiwaga at Napakakapal na Entity

Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Arizona sa Tucson ay nakagawa ng isang nakalilitong pagtuklas habang nag-aaral ng asteroid 33 Polyhymnia. Ang asteroid na ito, na pinangalanan sa Greek muse ng mga sagradong himno, ay nakapukaw ng interes ng mga astrophysicist dahil sa hindi kapani-paniwalang density nito. Sa katunayan, ang 33 Polyhymnia ay napakakapal na ang mga siyentipiko ay nag-hypothesize na maaaring ito ay binubuo ng mga elemento na hindi matatagpuan sa periodic table.

Ang posibilidad ng mga asteroid na may mga komposisyon na hindi alam sa Earth ay partikular na makabuluhan para sa mga kasangkot sa mga pagmimina sa kalawakan. Ang mga kumpanyang interesado sa pagmimina ng mga asteroid para sa mga mahalagang metal tulad ng ginto ay masusumpungan ang pagkakaroon ng mga naturang elemento na lubhang nakakaintriga.

Sa isang pag-aaral na inilathala sa The European Physical Journal Plus, inuri ng mga mananaliksik ang 33 Polyhymnia bilang isang compact ultradense object (CUDO) at nalaman na mayroon itong sinusukat na density na mas mataas kaysa sa anumang kilalang elemento sa Earth. Ipinapalagay nila na ang asteroid na ito ay maaaring binubuo ng mga napakabigat na elemento na hindi pa nakikilala ng mga tao.

Ang densidad ng mga hypothetical na elementong ito ay magiging mas malaki kaysa sa Osmium, na sa kasalukuyan ay ang pinakasiksik na kilalang natural na nagaganap na stable na elemento. Sa atomic number na humigit-kumulang 164, ang mga elementong ito ay hihigit sa Osmium sa density.

Ginalugad ng koponan ng Unibersidad ng Arizona ang mga katangian ng mga elemento na may mga atomic na numero na mas mataas kaysa sa mga nasa periodic table. Bagama't sinuri nila ang mga elemento tulad ng Osmium at iba pa na artipisyal na ginawa na may mas mataas na atomic na mga numero, hindi nila mahanap ang alinmang may mass density na maaaring tumugon sa mga obserbasyon na ginawa sa 33 Polyhymnia.

Iminungkahi ng mga mananaliksik na kung ang mga superheavy na elemento ay sapat na matatag, maaari silang magkaroon ng potensyal sa loob ng mga core ng mga siksik na asteroid tulad ng 33 Polyhymnia. Nagbubukas ito ng mga kaakit-akit na posibilidad para sa karagdagang paggalugad at pag-unawa sa komposisyon ng mga asteroid sa ating solar system.

Ang mga kamakailang pagsisikap ng NASA na mag-aral at makakuha ng mga sample mula sa mga asteroid ay naaayon sa mga natuklasan ng Unibersidad ng Arizona. Ang matagumpay na pagbawi ng kauna-unahang sample ng asteroid mula sa asteroid Bennu, gayundin ang paglulunsad ng Psyche spacecraft upang pag-aralan ang metallic asteroid na Psyche, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa mga celestial na katawan na ito. Ang mga misyon na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa pagbuo at komposisyon ng mga asteroid, na nagbibigay-liwanag sa maagang kasaysayan ng ating solar system.

