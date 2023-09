Saksihan ang Spectacular Northern Lights sa Ireland at Northern Ireland

By

Ang hilagang ilaw, isa sa mga pinakanakamamanghang natural na pagpapakita sa mundo, ay makikita sa iba't ibang lokasyon sa buong Ireland at Northern Ireland. Bagama't walang mga garantiyang masaksihan ang kahanga-hangang palabas na ito, ang paparating na equinox sa Setyembre 23 ay maaaring magbigay ng mas magandang pagkakataon, ayon kay David Moore, editor ng Astronomy Ireland magazine. Ang mga kondisyon sa magnetic field ng Earth at ang pagtabingi ng planeta sa panahong ito ay nagpapataas ng posibilidad na makita ang aurora.

Ang kanayunan sa hilagang baybayin ng Northern Ireland ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na lokasyon para sa pagmamasid sa mga ilaw, dahil walang mga ilaw ng bayan sa kalayuan at ang tanawin ay tinatanaw ang karagatang Atlantiko. Ang Mayo, na may tanawin din ng karagatan, ay isa pang magandang lugar upang makita ang hilagang ilaw. Gayunpaman, ang maaliwalas na kalangitan ay mahalaga para sa pagtingin mula sa anumang lokasyon sa bansa.

Ang proseso ng aurora ay nagsisimula sa mga solar flare sa araw, na naglalabas ng bilyun-bilyong tonelada ng radiation sa kalawakan. Ang mga atomic particle na ito ay umaabot sa atmospera ng Earth pagkatapos ng humigit-kumulang dalawang araw at hinihila patungo sa North at South pole ng magnetic field ng Earth. Habang bumabangga ang mga ito sa mga atomo at molekula sa atmospera, bumubuo sila ng mga makulay na kulay na nagpapakilala sa hilagang mga ilaw.

Ang intensity ng mga ilaw ay depende sa aktibidad ng mga particle, na may tipikal na hugis na hugis-itlog na nabubuo sa paligid ng North Pole. Sa mga bihirang kaso, kapag may malaking solar explosion, lumalawak ang singsing at maaaring umabot hanggang sa timog ng Ireland. Upang mapataas ang pagkakataong mapanood ang aurora, napakahalaga na malayo sa mga ilaw na gawa ng tao. Ang pamumuhay sa isang bayan o lungsod ay maaari lamang magbigay ng isang sulyap sa mga pangunahing display, habang ang mas madidilim na lokasyon sa kanayunan ay nag-aalok ng mas magandang tanawin.

Ang Astronomy Ireland ay nagpapatakbo ng isang aurora alert service, na nagbibigay ng pang-araw-araw na update sa mga kondisyon ng kalangitan at ang posibilidad na makita ang hilagang mga ilaw. Mahalagang tandaan na ang aurora ay makikita sa anumang oras sa gabi, na may mga tagal mula sa ilang oras hanggang sa buong gabi.

Bagama't ang lagay ng panahon sa Ireland ay kadalasang nagdudulot ng mga hamon, ang susunod na mga taon ay nangangako para sa pagsaksi sa hilagang mga ilaw, dahil ang aktibidad ng araw ay nakatakdang tumibok sa 2025. Kaya, bantayan ang kalangitan at umasa sa maliliwanag na gabi upang maranasan ang kahanga-hangang ito- kagila-gilalas na kababalaghan.

Pinagmumulan:

– Astronomy Ireland magazine