Ang Rising Spacecraft ay Inilunsad ang Impact Earth's Stratosphere

Ang dumaraming bilang ng mga paglulunsad ng spacecraft at satellite ay nagpasok ng malaking halaga ng mga metal sa stratosphere, na maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa klima, ozone layer, at sa pagiging habitability ng Earth. Natuklasan ng pananaliksik na isinagawa ng mga siyentipiko sa Purdue University ang mga hindi pa naganap na antas ng alloy aerosol sa atmospera sa pamamagitan ng mga sukat na nakabatay sa eroplano.

Ang materyal na gawa ng tao ay matatagpuan sa stratosphere, isang malinis na rehiyon ng atmospera. Ang pagkakaroon ng mga metal na ito sa stratosphere ay nagbabago ng atmospheric chemistry at maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa ozone layer at pangkalahatang katatagan ng atmospera. Sa inaasahang pagtaas ng hanggang 50,000 higit pang mga satellite sa 2030, ang eksaktong epekto sa atmospera ay hindi pa rin tiyak.

Ang pangkat ng mga siyentipiko ay nagsample ng atmospera gamit ang mga tool na nakakabit sa nose cone ng mga research planes, na nangongolekta ng data na mahigit 11 milya sa ibabaw ng Earth. Natuklasan nila ang malaking halaga ng mga metal sa aerosol, na malamang na nagmula sa mga paglulunsad at muling pagpasok ng spacecraft at satellite. Ang mga elemento tulad ng lithium, aluminyo, tanso, at tingga ay natagpuan sa mataas na dami, na lumampas sa mga matatagpuan sa natural na cosmic dust. Higit pa rito, ang isang malaking bahagi ng mga particle ng sulfuric acid, na gumaganap ng isang papel sa pagprotekta at pag-buffer sa ozone layer, ay naglalaman ng mga metal ng spacecraft.

Tinatayang aabot sa 50,000 karagdagang satellite ang maaaring ilunsad sa 2030, na posibleng humahantong sa kalahati ng mga particle ng stratospheric sulfuric acid na naglalaman ng mga metal mula sa muling pagpasok. Ang mga pangmatagalang epekto ng mga pagbabagong ito sa atmospera at sa ozone layer ay nananatiling unawain.

Ang pag-aaral sa stratosphere ay mahirap dahil sa malayong lokasyon nito, ngunit ang mga pagsisikap sa pagsasaliksik ng Purdue University at Airborne Science Program ng NASA ay nagbigay ng mahahalagang insight. Ang mga sasakyang panghimpapawid na nilagyan ng mga instrumento ng sampling ay ginagamit upang matiyak ang pagkolekta ng mga hindi nababagabag na mga sample ng hangin.

Ang stratosphere ay isang mahalagang bahagi ng kapaligiran ng Earth, na nagtataglay ng ozone layer na nagpoprotekta sa buhay sa ating planeta mula sa mapaminsalang ultraviolet radiation. Ang katatagan ng stratosphere ay nagambala nitong mga nakaraang dekada dahil sa mga salik tulad ng chlorofluorocarbons. Habang ang mga pagsisikap ay ginawa upang ayusin at lagyang muli ang ozone layer, ang epekto ng paglulunsad ng spacecraft ay nagdudulot ng mga bagong hamon.

Ang pagtaas ng bilang ng mga paglulunsad ng spacecraft at ang kanilang pangmatagalang legacy sa anyo ng mga metal sa stratosphere ay nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik at pagsusuri sa mga potensyal na kahihinatnan para sa klima at kakayahang matirhan ng ating planeta. Ang pag-unawa sa mga epektong ito ay magiging mahalaga habang patuloy nating ginalugad ang espasyo at ginagamit ang teknolohiya ng satellite para sa iba't ibang layunin.

Pinagmumulan:

- Haluang metal: Isang pinaghalong dalawang elementong metal na karaniwang ginagamit upang magbigay ng higit na lakas o mas mataas na pagtutol sa kaagnasan.

- Acid: Anumang substance na, kapag natunaw sa tubig, ay nagbibigay ng pH na mas mababa sa 7.0 o nag-donate ng hydrogen ion.

- NASA: National Aeronautics and Space Administration.

- Mga pamamaraan ng National Academy of Sciences.

- Unibersidad ng Purdue.

- National Oceanic at Atmospheric Administration: Ang National Oceanic and Atmospheric Administration ay isang ahensya ng gobyerno ng US na nakatuon sa mga kondisyon at pagbabago ng mga karagatan at atmospera ng Earth.