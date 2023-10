Sky High Pollution: Bakas ng Space Junk na Natagpuan sa Stratosphere ng Earth

Ang mga siyentipiko na nagsusuri ng data na nakolekta mula sa isang research plane sa stratosphere ay nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas - maliliit na piraso ng metal at mga kakaibang elemento mula sa itinapon na spacecraft. Ang pananaliksik, na isinagawa ng National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), kasama ng Purdue University at University of Leeds, ay natagpuan ang aluminyo at iba pang mga metal na naka-embed sa humigit-kumulang 10% ng mga particle sa stratosphere. Kabilang sa mga hindi inaasahang elemento ay ang niobium at hafnium, na mga bihirang elemento na hindi karaniwang matatagpuan sa rehiyong ito ng atmospera. Ang misteryo ng kanilang pinagmulan ay nalutas nang ang mga elemento ay natunton pabalik sa mga satellite at rocket boosters, na ginagamit ang mga ito sa heat-resistant, high-performance alloys.

Gumamit ang pananaliksik ng isang dalubhasang instrumento na tinatawag na PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) na naka-install sa isang sasakyang panghimpapawid ng pananaliksik upang tipunin at chemically pag-aralan ang mga indibidwal na air particle. Ang pag-aaral, na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ay naglalayong pag-aralan ang mga particle ng aerosol sa stratosphere. Ang stratosphere, ang pangalawang layer ng atmospera ng Earth, ay tahanan ng ozone layer, na nagpoprotekta sa planeta mula sa nakakapinsalang ultraviolet light.

Bagama't ang dami ng polusyon mula sa space junk ay maaaring mukhang maliit, na may higit sa 5,000 satellite na inilunsad sa nakalipas na limang taon at ang inaasahan ng karamihan sa kanila sa kalaunan ay muling papasok sa atmospera, may pangangailangan na maunawaan kung paano ito makakaapekto sa mga stratospheric aerosols. Ang OrbitingNow, isang organisasyong sumusubaybay sa mga bagay sa kalawakan, ay kasalukuyang sinusubaybayan ang humigit-kumulang 8,000 mga bagay sa mababang orbit ng Earth na kalaunan ay masusunog sa atmospera.

Itinatampok ng pananaliksik na ito ang hindi nakikitang epekto ng paggalugad ng kalawakan sa kapaligiran ng Earth at ang kahalagahan ng responsableng pagtatapon ng mga labi sa kalawakan. Ang pag-unawa kung paano nakakaapekto ang space junk sa ating kapaligiran ay mahalaga para sa parehong proteksyon ng ating planeta at sa napapanatiling pag-unlad ng teknolohiya sa espasyo.

