Pinagmamasdan ng mga Astronomo ang Walang-katulad na Pagsabog ng Kosmiko na may Kahanga-hangang Liwanag

Isang pangkat ng mga astronomo ang nakasaksi kamakailan sa isang pambihirang kaganapan sa kosmiko na nagpagulo sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ang pambihirang phenomenon na ito, na kilala bilang isang luminous fast blue optical transient (LFBOT), ay naobserbahan sa unang pagkakataon at nag-iwan sa mga mananaliksik na naghahanap ng mga sagot.

Ang LFBOT, na pinangalanang "Tasmanian Devil," ay naganap sa isang katabing galaxy na humigit-kumulang 1 bilyong light-years ang layo mula sa ating planeta. Hindi tulad ng mga supernova na unti-unting kumukupas sa loob ng mga linggo o buwan, ang mga LFBOT ay mabilis na umabot sa kanilang pinakamataas na liwanag at pagkatapos ay mabilis na lumiliit sa loob ng ilang araw.

Ang napakalaking ningning ng Tasmanian Devil ay nagpagulo sa mga siyentipiko, na naglalabas ng enerhiya na katumbas ng 100 bilyong araw. Ang Astrophysicist na si Jeff Cooke mula sa Swinburne University of Technology at ang ARC Center of Excellence sa Gravitational Wave Discovery (OzGrav) sa Australia ay nagpahayag, "Ang isang kaganapang tulad nito ay hindi pa nasaksihan dati."

Mula noong 2018, iilan lang sa mga LFBOT ang naobserbahan, lahat ay nangyayari sa loob ng mga kalawakan kung saan aktibong nabubuo ang mga bituin. Ang astronomical na komunidad ay hindi sigurado tungkol sa pinagbabatayan na mekanismo na nagtutulak sa mga bihirang pangyayaring ito.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral na si Anna YQ Ho, isang assistant professor ng astronomy sa Cornell University, ay nagpaliwanag, "Ang mga LFBOT ay isa nang uri ng kakaiba, kakaibang kaganapan, kaya ito ay mas kakaiba." Ang pinagmulan ng malaking halaga ng enerhiya na ibinubuga ay nananatiling hindi kilala.

Ang pagtuklas ng Tasmanian Devil LFBOT at ang paulit-ulit na pag-aalab nito ay nagtaas ng higit pang mga katanungan para sa mga siyentipiko. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nai-publish kamakailan sa journal Nature. Gumamit ang mga mananaliksik ng isang kahanga-hangang hanay ng 15 teleskopyo sa buong mundo upang matuklasan ang paglalagablab.

FAQ

Ano ang isang LFBOT?

Ang LFBOT, o luminous fast blue optical transient, ay isang uri ng cosmic explosion na kumikinang nang maliwanag sa asul na liwanag, na umaabot sa pinakamataas na liwanag at kumukupas sa loob ng ilang araw.

Paano naiiba ang isang LFBOT sa isang supernova?

Hindi tulad ng mga supernova, na maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan bago lumabo, mabilis na naaabot ng mga LFBOT ang kanilang pinakamataas na liwanag at pagkatapos ay bumababa ang ningning sa loob ng maikling panahon.

Ano ang kakaiba sa Tasmanian Devil LFBOT?

Ang Tasmanian Devil LFBOT ay ang unang naobserbahang pagkakataon ng isang LFBOT na paulit-ulit na sumiklab. Nagpapalabas ito ng kamangha-manghang dami ng enerhiya, katumbas ng 100 bilyong araw.

Ano ang pinagmumulan ng enerhiya ng Tasmanian Devil LFBOT?

Kasalukuyang hindi alam ng mga siyentipiko ang pinagbabatayan na mekanismo na responsable para sa napakalaking pagpapalabas ng enerhiya na ipinakita ng Tasmanian Devil LFBOT.