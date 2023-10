Ang Mga Siksik na Asteroid ng Solar System ay Maaaring Gawa ng Superheavy Elements, Iminumungkahi ng Pag-aaral

By

Iminumungkahi ng isang kamakailang pag-aaral na ang ilang mga asteroid sa ating solar system ay maaaring binubuo ng mga natural na nagaganap na "superheavy elements" na lampas sa mga elementong nakalista sa periodic table. Ang mga asteroid na ito, na kilala bilang compact ultra dense objects (CUDOs), ay mas siksik kaysa sa anumang natural na nagaganap na elemento sa Earth.

Ang isa sa mga CUDO na ito ay 33 Polyhymnia, na matatagpuan sa pangunahing asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang density ng asteroid na ito ay nakapagtataka sa mga siyentipiko sa loob ng maraming taon, dahil ang maliit na sukat nito ay hindi isinasaalang-alang ang napakalawak na density nito. Ang nakaraang pananaliksik ay iminungkahi na ang mga particle ng madilim na bagay ay maaaring ipaliwanag ang density, ngunit ang bagong pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang hindi kilalang mga klase ng mga elemento ng kemikal na lampas sa periodic table ay maaaring maging responsable.

Pinagtatalunan ng mga siyentipiko kung ang mga elementong mas mabigat kaysa sa oganesson, ang pinakamabigat na elemento sa periodic table, ay maaaring natural na mangyari at maging matatag. Ang mga superheavy na elementong ito ay mataas ang radioactive at nabubulok sa loob ng millisecond. Gayunpaman, ang mga nakaraang pag-aaral ay nagmungkahi ng pagkakaroon ng isang "isla ng katatagan" sa periodic table, kung saan ang mga superheavy na elemento na may atomic number na malapit sa 164 ay maaaring umiral sa maikling panahon nang hindi dumaranas ng mabilis na pagkabulok.

Gamit ang isang teoretikal na modelo na tinatawag na modelong Thomas-Fermi, kinakalkula ng mga mananaliksik ang atomic na istraktura at density ng hypothetical superheavy elements. Natagpuan nila na ang mga elemento na may mga atomic number na malapit sa 164 ay magkakaroon ng density na katulad ng sa 33 Polyhymnia. Iminumungkahi nito na ang mga superheavy na elemento, kung mayroon sila, ay maaaring ipaliwanag ang density ng mga CUDO.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang matukoy ang eksaktong komposisyon ng mga asteroid na ito at ang likas na katangian ng mga superheavy na elemento. Kung makumpirma, ang pagkakaroon ng mga superheavy na elemento sa loob ng ating solar system ay magdudulot ng mga bagong tanong tungkol sa kanilang pagbuo at kung bakit hindi pa sila natuklasan sa labas ng mga asteroid.

Kahulugan: Superheavy Elements – napakabigat na elemento ng kemikal na may atomic number na higit sa 104.

Depinisyon: Dark Matter – isang hypothetical na anyo ng matter na pinaniniwalaang bumubuo ng malaking bahagi ng kabuuang masa sa uniberso ngunit hindi nakikipag-ugnayan sa liwanag o iba pang electromagnetic radiation.

Kahulugan: Compact Ultra Dense Objects (CUDOs) – isang terminong ginamit upang ilarawan ang mga asteroid na mas siksik kaysa sa anumang natural na nagaganap na elemento sa Earth.

