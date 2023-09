NGC 3156: Isang Kahanga-hangang Lenticular Galaxy

Ang Hubble Space Telescope Picture of the Week ay nagpapakita ng kaakit-akit na NGC 3156, isang lenticular galaxy na nasa pagitan ng elliptical at spiral galaxy. Matatagpuan sa humigit-kumulang 73 milyong light-years ang layo mula sa Earth sa constellation na Sextans, ang NGC 3156 ay isang celestial marvel na sulit tuklasin.

Ang Sextans, ang minor equatorial constellation kung saan naninirahan ang NGC 3156, ay may kahalagahan sa kasaysayan. Pinangalanan pagkatapos ng sextant, isang instrumento na ginagamit para sa pag-navigate, ang konstelasyon na ito ay may mga ugat na mas maaga kaysa sa ika-18 siglo. Ang mga iskolar ng Islam ay nakabuo ng mga astronomical sextant ilang siglo bago naimbento ang mga sextant ng nabigasyon, na ginagamit ang mga tool na ito upang sukatin ang mga anggulo sa kalangitan. Kapansin-pansin, si Ulugh Beg ng dinastiyang Timurid ay nagtayo ng isang napakalaking sextant na may radius na 36 metro noong ikalabinlimang siglo sa Samarkand, Uzbekistan, na nagpapakita ng mga sinaunang aplikasyon ng astronomical na instrumento na ito.

Sa modernong astronomiya, ang mga sextant ay pinalitan ng mas tumpak na mga instrumento na ginagamit para sa pagpoposisyon ng bituin at celestial na bagay. Sa kabila ng pagbabagong ito, ang NGC 3156 ay pinag-aralan nang husto, na nakatuon sa mga globular cluster nito, kamakailang pagbuo ng bituin, at maging ang epekto ng napakalaking black hole sa gitna nito, na lumalamon sa mga nakapaligid na bituin.

Ang sextant, sa konteksto ng mga instrumento sa pag-navigate, ay isang mahalagang tool para sa pagtukoy ng latitude sa panahon ng marine at aerial navigation. Hugis tulad ng one-sixth ng bilog, ang precision instrument na ito ay gumagamit ng teleskopyo at reflective mirror para sukatin ang anggulo sa pagitan ng celestial object, gaya ng bituin o buwan, at ng horizon. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa altitude ng mga celestial body na ito, ang mga marinero at aviator ay maaaring tumpak na matukoy ang kanilang lokasyon sa Earth. Ang mga sextant ay may mahalagang papel sa pag-chart ng mga kurso sa malawak at walang markang mga kahabaan ng karagatan o kalangitan.

Nag-aalok ang NGC 3156 ng isang nakakabighaning sulyap sa mga kababalaghan ng uniberso. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng makasaysayang kahalagahan sa mga modernong pagtuklas, ang lenticular galaxy na ito ay patuloy na nakakaakit sa mga astronomo at nagbibigay-inspirasyon sa karagdagang paggalugad ng kosmos.

