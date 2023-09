Inilunsad ng SpaceX ang Makukulay na Light Train na may Starlink Satellites

By

Ang isang kamakailang paglulunsad ng SpaceX ay lumikha ng isang nakamamanghang liwanag na tren sa kalangitan sa gabi. Ang paglunsad, na naganap sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida, ay nagpadala ng 22 Starlink satellite sa low-Earth orbit. Ang mga satellite na ito, bahagi ng global broadband internet na inisyatiba ng SpaceX, ay nakakabighani ng mga tagamasid sa ilang estado, kabilang ang Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, at Wisconsin.

Ang mga Starlink satellite ay responsable para sa paghahatid ng broadband internet sa mga user sa buong mundo. Mula noong una nilang paglunsad noong 2019, mahigit 3,000 satellite ang na-deploy ng SpaceX. Nilalayon ng kumpanya na maglagay ng kabuuang 7,500 satellite sa mababang orbit ng Earth, ayon sa inaprubahan ng Federal Communications Commission.

Kapag nasa orbit na, gumagalaw ang mga Starlink satellite sa isang tuwid na landas, na sumasalamin sa liwanag at ginagawa itong nakikita mula sa lupa. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang makita ay limitado, dahil sa kalaunan ay nagtatag sila ng kanilang sariling mga orbit. Sa kanilang pagbibiyahe, maaaring kumikislap ang isang Starlink chain sa kalangitan nang maraming beses sa isang gabi.

Para sa mga interesadong makita ang mga satellite, mayroong ilang mga mapagkukunan ng internet na magagamit. Ang web at mobile application na "Find Starlink" ay nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan ang mga satellite chain batay sa mga coordinate o lungsod. Nag-aalok ang Satellitemap.space ng mala-globo na mapa na nagpapakita ng mga lokasyon ng mga Starlink satellite at nagbibigay ng mga detalye tulad ng mga petsa ng paglulunsad at mga kamakailang kurso. Maaaring markahan ng mga user ang kanilang mga tahanan sa mapa upang matukoy kung kailan dadaan ang isang satellite sa itaas.

Ang kamakailang light train na ginawa ng Starlink satellite ay nagbigay ng kaakit-akit at hindi pangkaraniwang tanawin para sa mga nagmamasid sa maraming estado. Habang ang SpaceX ay patuloy na naglulunsad ng higit pang mga satellite, ang kalangitan sa gabi ay maaaring makakita ng higit pang nakasisilaw na mga pagpapakita sa hinaharap.

