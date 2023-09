Nawasak ang Starlink Satellite Over the Caribbean: Saksihan ang Isang Nakamamanghang Pagpasok muli

By

Ang mga Saksi sa Puerto Rico at Dominican Republic ay binigyan ng isang kahanga-hangang tanawin noong Setyembre 6, 2023. Nakita nila ang isang satellite reentry na sumasaklaw sa buong kalangitan, mula sa abot-tanaw hanggang sa abot-tanaw, na nagliliyab sa isang landas mula timog-kanluran hanggang hilagang-silangan. Ang bagay na responsable para sa display na ito ay kinilala bilang Starlink-30167, isang satellite mula sa Starlink constellation ng SpaceX. Inilunsad noong Hulyo 28, 2023, ang Starlink-30167 ay bahagi ng isang pangkat ng 22 internet satellite. Gayunpaman, nabigo itong maabot ang nilalayon nitong orbit at unti-unting nawala ang altitude, sa huli ay muling pumasok sa atmospera ng Earth.

Ang pagkawatak-watak ng Starlink satellite ay nakunan mula sa iba't ibang anggulo sa isang video, na nagbibigay ng isang dramatikong visual ng kaganapan. Habang nagkawatak-watak ang satellite, humiwalay ang maliliit na fragment mula sa pangunahing bagay, na ang ilan ay nangunguna sa kaganapan habang ang iba ay nahulog sa likod. Ang fragmentation na ito ay isang malinaw na indikasyon na ang naobserbahang bagay ay space debris sa halip na isang natural na meteor. Ang mga space debris ay madalas na lumilitaw bilang isang mabagal na gumagalaw na "meteor" na maaaring tumagal ng isa o dalawang minuto, na lubos na kaibahan sa maikling tagal ng isang natural na meteor.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga satellite ng Starlink ay nasaksihan ang pagkawatak-watak sa kalangitan. Sa nakaraang pangyayari noong Pebrero 7, 2022, isang grupo ng mga bagong inilunsad na satellite ang muling pumasok sa atmospera dahil sa isang geomagnetic na bagyo mula sa araw. Ang mga bagyong ito ay maaaring maging sanhi ng pag-init ng atmospera at makaapekto sa density ng atmospera, na humahantong sa pagtaas ng drag at muling pagpasok ng mga low-altitude satellite.

Habang patuloy na sumusulong ang teknolohiya at paggalugad sa kalawakan, mahalagang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga natural na meteor at mga labi ng kalawakan. Ang mga katangian ng space debris, tulad ng mabagal na paggalaw nito at kapansin-pansing pagkapira-piraso, ay makakatulong na makilala ito bilang isang artipisyal na bagay. Ang pagmamasid sa mga kaganapan tulad ng pagkawatak-watak ng Starlink satellite ay hindi lamang nagbibigay ng isang kaakit-akit na panoorin ngunit nag-aalok din ng mahahalagang insight sa pag-uugali ng mga labi ng kalawakan.

Pinagmumulan:

– Aerospace

– Eddie Irizarry, NASA Solar System Ambassador para sa Astronomical Society of the Caribbean.