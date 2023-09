Ang pagdadala ng Wonder of the Cosmos sa mga Bata ng Kenya

Ang Kenyan astronomer na si Susan Murabana ay nasa isang misyon na ipakita sa mga bata sa mga komunidad sa kanayunan na ang agham ay para sa lahat. Kasama ng kanyang asawa, ang photographer na si Daniel Chu Owen, naglalakbay si Murabana sa mga komunidad na ito gamit ang isang teleskopyo at isang inflatable planetarium, na nagtuturo ng hanggang 300 bata tungkol sa mga bituin at planeta. Ang inisyatiba na ito ay pinondohan sa pamamagitan ng mga nalikom sa paglalakbay na sumusuporta sa Travelling Telescope, isang social enterprise na itinatag ni Murabana upang turuan at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan tungkol sa astronomiya at agham.

Ang kawalan ng access sa mga teleskopyo at planetarium ay isang hamon na kinakaharap ng maraming bata sa Kenya. Umaasa si Murabana na ang mga karanasang ito ay magpapalawak ng kanilang pananaw at magpapalawak ng kanilang pananaw sa mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga bata sa mga kababalaghan ng kosmos, nilalayon niyang magbigay ng inspirasyon at pag-alab sa kanilang pagkamausisa tungkol sa mundo at sa mga pagkakataong nasa kabila ng Kenya.

Pinagmulan: Ang Tagapangalaga

Pagtugon sa Maternal Mortality Rate sa pamamagitan ng Birthing Support

Ang Huston-Tillotson University, isang makasaysayang Black university sa Austin, Texas, ay naglunsad ng Boldly BLUE program upang harapin ang mataas na maternal mortality rate sa estado, lalo na sa mga Black women. Nilalayon ng inisyatiba na sanayin ang mga doula, midwife, at lactation consultant na magbigay ng mahalagang suporta sa panahon ng proseso ng panganganak.

Sa pamamagitan ng pagtaas ng pagkakaiba-iba at pagkakaroon ng mga eksperto sa panganganak sa Central Texas, inaasahan ng unibersidad na mapabuti ang access sa nakahanay sa kultura at patuloy na pangangalaga para sa mga nanganganak na indibidwal. Ang programa ay unang tututuon sa pagsasanay ng mga doula, na may mga planong palawakin sa lactation consultant at midwife sa susunod na taon. Ang pagbibigay ng mga serbisyong ito nang walang bayad ay makakatulong na matiyak na mas maraming indibidwal ang makaka-access sa suportang kailangan nila sa panahon ng pagbubuntis at panganganak.

Pinagmulan: KUT

Pagbabago ng mga Patay na Baterya sa Sustainable Resources

Ang pag-recycle ng mga patay na baterya ay maaaring magkaroon ng susi sa napapanatiling produksyon ng baterya para sa malinis na paglipat ng enerhiya. Ang mga regulasyon sa Europa ay nagsusulong para sa mas mataas na pag-recycle ng baterya, na maaaring mabawasan ang epekto sa kapaligiran ng paggawa ng baterya sa pamamagitan ng pagliit ng pangangailangan para sa malawak na pagmimina at pagliit ng basura.

Dati, ang pag-recycle ng baterya ng lithium-ion ay limitado at mahirap. Gayunpaman, ang mga bagong regulasyon sa Europe ay nag-uutos sa pagkolekta at pag-recycle ng mga lithium-ion na baterya mula sa mga de-kuryenteng sasakyan, e-bikes, at mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Kasama rin sa mga patakaran ang mahigpit na mga target sa pagbawi ng metal. Ang mga regulasyong ito ay nakikita bilang isang hakbang patungo sa paglikha ng isang closed loop ng mga kritikal na materyales.

Sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga metal tulad ng lithium, cobalt, at nickel mula sa mga patay na baterya, ang produksyon ng mga bagong baterya ay maaaring maging mas sustainable at environment friendly.

Pinagmulan: Grist