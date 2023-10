Ang mga mananaliksik sa University of Sydney ay Bumuo ng Super-Resolution Imaging Method na Walang Super Lens

Ang mga mananaliksik sa University of Sydney ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa super-resolution na imaging, na nakamit ito nang hindi nangangailangan ng isang super lens. Ang groundbreaking na pamamaraan na ito, na inilathala sa journal Nature Communications, ay may potensyal para sa mga pagsulong sa iba't ibang larangan, kabilang ang medikal na imaging at pagpapatunay ng sining.

Ang mga tradisyonal na optical na pamamaraan ay may mga pisikal na limitasyon pagdating sa malapit na pagsusuri sa mga bagay. Ang limitasyong ito, na kilala bilang limitasyon ng diffraction, ay tinutukoy ng likas na alon ng liwanag. Nangangahulugan ito na ang isang nakatutok na imahe ay hindi maaaring mas maliit sa kalahati ng wavelength ng liwanag na ginamit upang pagmasdan ang bagay.

Ang mga nakaraang pagtatangka na labagin ang limitasyong ito gamit ang mga super lens ay nahadlangan ng matinding pagkawala ng visual at opacity ng mga lente. Gayunpaman, ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Sydney ay nakahanap ng isang bagong landas upang makamit ang superlensing na may kaunting pagkalugi, na lumalampas sa limitasyon ng diffraction ng halos apat na beses. Ang susi sa kanilang tagumpay ay ang ganap na pagtanggal ng super lens.

Ang bagong pamamaraan ay nagsasangkot ng paglalagay ng light probe na malayo sa bagay at pagkolekta ng parehong mataas at mababang resolution na impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsukat nang mas malayo, ang probe ay hindi nakakasagabal sa high-resolution na data. Ang pamamaraang ito ay gumagawa ng isang makatotohanang imahe ng bagay sa pamamagitan ng pumipili na pagpapalakas ng lumilipas, o naglalaho, na mga liwanag na alon.

Ang tagumpay na ito ay may mga implikasyon para sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng microscopy, maaari nitong pahusayin ang super-resolution na microscopy, na humahantong sa mga pagsulong sa diagnostics ng cancer, medical imaging, archaeology, at forensics. Maaari rin itong gamitin sa pagtukoy ng moisture content sa mga dahon na may mas mataas na resolution at sa advanced na microfabrication techniques. Bukod pa rito, maaaring ilapat ang diskarteng ito upang ipakita ang mga nakatagong layer sa likhang sining, na posibleng makatulong sa pagtuklas ng pamemeke ng sining o mga nakatagong gawa.

Gumamit ang mga mananaliksik ng liwanag sa dalas ng terahertz, sa rehiyon ng spectrum sa pagitan ng nakikita at microwave, upang magsagawa ng kanilang mga eksperimento. Ang hanay ng dalas na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga biological na sample, gaya ng istruktura ng protina, hydration dynamics, at cancer imaging.

Sa pangkalahatan, ang diskarteng ito ay nagbibigay-daan para sa high-resolution na imaging habang nananatili sa isang ligtas na distansya mula sa bagay, nang hindi binabaluktot ang naobserbahan. Ito ay may potensyal na baguhin nang lubusan ang imaging sa iba't ibang larangan at maaaring maging interesado sa sinumang gumaganap ng high-resolution na optical microscopy.

Sanggunian:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). Subwavelength terahertz imaging sa pamamagitan ng virtual na superlensing sa radiating near field. Komunikasyon sa Kalikasan. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5