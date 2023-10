The Ring of Fire: Isang Annular Solar Eclipse sa Albuquerque, New Mexico

Ang annular solar eclipse, na kilala rin bilang "ang singsing ng apoy," ay isang nakamamanghang celestial event na nangyayari kapag ang Earth, buwan, at araw ay perpektong nakahanay. Hindi tulad ng kabuuang solar eclipse, kung saan ang buwan ay nasa pinakamalapit na distansya nito sa Earth, sa panahon ng annular eclipse, ang buwan ay malapit o nasa pinakamalayo nitong punto mula sa Earth. Nagreresulta ito sa isang maliwanag na singsing ng sikat ng araw na nakapalibot sa madilim na buwan.

Sa Oktubre 14, makikita ang isang bihirang annular solar eclipse sa malaking bahagi ng kanlurang United States, mula Oregon hanggang Texas. Sa peak viewing, mahigit 90% ng araw ang matatabunan ng buwan. Upang masaksihan ang singsing ng apoy, dapat iposisyon ng isa ang kanilang sarili sa loob ng 116-milya ang lapad na landas ng eklipse.

Ang Albuquerque, New Mexico, ay isang maginhawang lokasyon para maobserbahan ng marami ang celestial phenomenon na ito. Ang eclipse ay magsisimula sa Albuquerque sa 9:13 am MST at aabot sa annularity sa 10:36 am Pagkatapos, ang buwan ay unti-unting lalayo sa araw, at ang kalangitan ay magsisimulang lumiwanag.

Para mapahusay ang karanasan sa panonood, nagho-host ang University of New Mexico ng Enchanted Eclipse 2023 celebration sa Johnson Field. Ang kaganapang ito ay magsisimula sa 8:30 am at magbibigay ng solar viewing glass, mapa, at teleskopyo para sa ligtas na pagmamasid sa eclipse. Mahalagang tandaan na ang mga nagpaplanong kunan ng larawan ang eclipse ay mangangailangan ng solar filter para sa kanilang mga camera upang maprotektahan ang kanilang mga mata at kagamitan.

Ang pagdiriwang ng Enchanted Eclipse 2023 ay magtatapos sa 12:09 pm, na magbibigay-daan sa mga kalahok na ganap na tamasahin ang kahanga-hangang kaganapang ito.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa annular solar eclipse at sa Enchanted Eclipse 2023 celebration sa Albuquerque, pakibisita ang www.eclipse.unm.edu.

Kahulugan:

– Annular Solar Eclipse: Isang eclipse na nangyayari kapag ang buwan ay malapit o nasa pinakamalayo nitong punto mula sa Earth, na nagreresulta sa isang maliwanag na singsing ng sikat ng araw na pumapalibot sa madilim na buwan.

– Total Solar Eclipse: Isang eclipse na nangyayari kapag ang buwan ay nasa pinakamalapit na distansya nito sa Earth, ganap na humaharang sa araw at lumilikha ng pansamantalang kadiliman.

Pinagmulan: Larawan ni Dave Gibson at www.eclipse.unm.edu