Matagumpay na Inilunsad ng SpaceX ang 21 Starlink Satellites sa Orbit

Matagumpay na nailunsad ng SpaceX ang isang grupo ng 21 Starlink satellite sa orbit sakay ng Falcon 9 rocket. Ang paglunsad ay naganap sa Vandenberg Space Force Base sa California, at ang Falcon 9 rocket ay bumangon sa 4:48 am EDT. Ini-broadcast ng SpaceX ang paglulunsad nang live sa X (dating Twitter) na may saklaw na nagsisimula limang minuto bago ang pag-alis.

Ang paglulunsad na ito ay dumating sa ilang sandali pagkatapos ng isa pang Starlink mission mula sa Florida's Space Coast, at minarkahan nito ang ika-17 flight para sa isang muling ginamit na Falcon 9 na unang yugto. Mahalaga ito dahil itinatali nito ang dating record ng SpaceX para sa muling paggamit.

Ang Starlink ay ang ambisyosong internet megaconstellation ng SpaceX, na kasalukuyang mayroong mahigit 4,750 operational satellite sa Low Earth Orbit (LEO). Ang kumpanya ay may mga plano para sa malaking pagpapalawak sa hinaharap.

Ang unang yugto ng Falcon 9 ay nakabalik sa Earth nang ligtas, na nagsagawa ng isang tumpak na landing sa isang SpaceX drone ship sa dagat. Ang partikular na unang yugto ng Falcon 9 ay nakakumpleto na ngayon ng anim na paglulunsad at paglapag.

Humigit-kumulang 62.5 minuto pagkatapos ng paglulunsad, ang 21 Starlink satellite ay na-deploy sa kanilang mga itinalagang posisyon sa Low Earth Orbit (LEO).

Ang matagumpay na paglulunsad at pag-deploy ng mas maraming Starlink satellite ay higit na nagpapakita ng pangako ng SpaceX sa pagbuo ng isang pandaigdigang internet network. Sa bawat matagumpay na misyon, ang kumpanya ay nagiging mas malapit sa kanilang layunin ng pagbibigay ng mataas na bilis, maaasahang internet access sa kahit na ang pinakamalayong rehiyon ng mundo.

Pinagmulan: Space.com (Inalis ang URL)

Kahulugan:

1. Falcon 9 rocket: Isang two-stage orbital launch vehicle na binuo ng SpaceX para sa transportasyon ng mga payload sa kalawakan.

2. Starlink satellite: Mga satellite na inilunsad ng SpaceX bilang bahagi ng kanilang plano na magbigay ng pandaigdigang internet coverage.

3. Low Earth Orbit (LEO): Ang rehiyon ng espasyo na matatagpuan humigit-kumulang sa pagitan ng 160 hanggang 2,000 kilometro sa itaas ng ibabaw ng Earth.

