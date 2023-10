SpaceX Nakatakdang Maglunsad ng 22 Starlink Satellites para sa Pinalakas na Satellite Constellation

Ang Starlink satellite constellation ng SpaceX ay malapit nang makatanggap ng makabuluhang pag-upgrade sa paglulunsad ng 22 satellite mula sa Florida. Ang Falcon 9 rocket na nagdadala ng 22 Starlink internet satellite ay nakatakdang mag-lift off sa Martes, Oktubre 17 sa 5:20 pm ET mula sa Space Launch Complex 40 (SLC-40) sa Cape Canaveral Space Force Station.

Ang partikular na paglulunsad na ito ay kapansin-pansin dahil minarkahan nito ang ika-16 na paglipad para sa unang yugto ng rocket na booster. Dati nang sinusuportahan ng booster ang mga misyon tulad ng GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8, at walong Starlink missions. Ang kahanga-hangang track record na ito ay nagpapakita ng reusability at pagiging maaasahan ng mga rocket ng SpaceX.

Pagkatapos ng stage separation, ang unang stage booster ay hindi itatapon ngunit sa halip ay babalik sa Earth. Magsasagawa ito ng kinokontrol na pagbaba at sa kalaunan ay dumaong sa Just Read the Instructions droneship, na makikita sa Karagatang Atlantiko. Ang landing at recovery effort na ito ay isang testamento sa pangako ng SpaceX sa sustainable space exploration sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga mamahaling bahagi sa halip na itapon ang mga ito pagkatapos ng isang paggamit.

Para sa mga interesadong panoorin ang paglalahad ng misyon, magiging available ang live na coverage sa opisyal na channel sa YouTube ng SpaceX, @SpaceX, humigit-kumulang limang minuto bago ang pag-alis. Magbibigay ito sa mga manonood ng upuan sa harap na hilera upang masaksihan ang Falcon 9 rocket na nagdadala ng mga Starlink satellite na umaalis at ang kasunod na booster landing sa droneship sa Atlantic Ocean.

Sa bawat matagumpay na paglulunsad, ang Starlink satellite constellation ng SpaceX ay patuloy na lumalawak, na nagdadala ng global high-speed internet connectivity ng isang hakbang na mas malapit sa realidad.

Pinagmumulan:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)