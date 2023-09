SpaceX Falcon 9 Rocket upang Ilunsad ang 21 Starlink Satellites

By

Naghahanda ang SpaceX para sa isa pang paglulunsad, sa pagkakataong ito ay nagpapadala ng Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ang rocket ay magdadala ng 21 Starlink satellite sa mababang Earth orbit (LEO). Ang paglulunsad ay naka-iskedyul para sa maagang Lunes ng umaga (Sept. 25) sa 3:23 am EDT (0723 GMT; 12:23 am lokal na oras ng California).

Kung magiging maayos ang lahat, ang unang yugto ng Falcon 9 ay babalik sa Earth at makakarating sa isang SpaceX drone ship mga 8.5 minuto pagkatapos ng paglulunsad. Ang partikular na unang yugto ay muling ginamit at sumailalim na sa limang matagumpay na pag-angat at pag-landing, na ginagawa itong ikaanim na misyon para dito.

Ang pag-deploy ng mga Starlink satellite ay inaasahang mangyayari humigit-kumulang 62.5 minuto pagkatapos ng paglunsad. Ang Starlink ay ang ambisyosong proyekto ng SpaceX na naglalayong lumikha ng isang pandaigdigang internet megaconstellation. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 4,750 operational satellite sa LEO, at may plano ang SpaceX na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng network na ito sa hinaharap.

Ang paglulunsad na ito ay dumating sa ilang sandali pagkatapos ng record-tying ng SpaceX na ika-17 na paglipad para sa isang muling ginamit na Falcon 9 na unang yugto. Ang mabilis na muling paggamit ng mga rocket ay isang makabuluhang tagumpay para sa SpaceX, na nagpapakita ng kanilang pangako sa cost-effective na space exploration.

Para mapanood ang paglulunsad ng live, maaari kang tumutok sa account ng SpaceX sa X (dating Twitter) na may coverage na magsisimula limang minuto bago ang liftoff. Ang mga kapana-panabik na panahon ay nasa unahan habang ang SpaceX ay patuloy na itinutulak ang mga hangganan ng teknolohiya sa kalawakan at bumuo ng kanilang Starlink network.

Kahulugan: Ang Low Earth Orbit (LEO) ay tumutukoy sa isang orbit sa paligid ng Earth na may taas sa pagitan ng 160 kilometro (99 milya) at 2,000 kilometro (1,200 milya).

