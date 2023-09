SpaceX Plans Rocket Launch mula sa Cape Canaveral Space Force Station

By

Nakatakdang maglunsad ang SpaceX ng Falcon 9 rocket mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Biyernes ng gabi. Ang paglulunsad ay naka-iskedyul sa 7:56 pm at magaganap sa Space Launch Complex 40. Ang rocket ay magdadala ng 22 Starlink satellite sa low-Earth orbit. Gayunpaman, ang paglulunsad ay napapailalim sa mga kondisyon ng panahon, na may 40% na posibilidad ng epekto sa panahon ayon sa pagtataya mula sa 45th Space Wing.

Kung maghihintay ang SpaceX hanggang pagkatapos ng 11 pm upang ilunsad, ang mga pagkakataon ng epekto sa panahon ay bababa sa 15%. Mayroon ding dalawang backup na pagkakataon sa paglulunsad sa 11:12 pm at 11:30 pm Kasunod ng paglulunsad, ang unang yugto ng rocket ay inaasahang dadaong sa isang droneship sa Atlantic Ocean.

Bilang karagdagan sa paglulunsad ng SpaceX na ito, maaari ring asahan ng Space Coast ang isa pang paglulunsad mula sa United Launch Alliance sa Sabado ng umaga. Ang paglulunsad ng Atlas V para sa National Reconnaissance Office ay naka-iskedyul para sa 8:51 am sa Space Launch Complex 41. Ang misyon na ito, na kilala bilang SILENTBARKER, ay naglalayong pahusayin ang kaalaman sa domain ng espasyo para sa NRO at US Space Force. Ang hula para sa paglulunsad na ito ay nagsasaad ng 15% na posibilidad na maapektuhan ng panahon ang paglulunsad.

Kahulugan:

– Falcon 9: Isang dalawang yugto na magagamit muli na rocket na binuo ng SpaceX para sa transportasyon ng mga payload sa Earth orbit at higit pa.

– Starlink: Isang satellite internet constellation na ginagawa ng SpaceX.

– Low-Earth Orbit: Ang rehiyon ng espasyo sa loob ng humigit-kumulang 2,000 kilometro sa ibabaw ng Earth kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga satellite at ang International Space Station.

– Droneship: Isang platform na naka-istasyon sa karagatan upang magbigay ng landing site para sa magagamit muli na mga rocket ng SpaceX.

