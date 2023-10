– SpaceX Starship stacked para sa launch rehearsal, naghihintay ng lisensya ng FAA.

By

Sa isang kapana-panabik na pag-unlad, matagumpay na na-stack ng SpaceX ang pinakabagong Starship prototype nito, ang upper stage Ship 25, sa ibabaw ng Booster 9 sa pasilidad ng Starbase sa South Texas. Ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa paghahanda para sa paparating na pangalawang pagsubok na paglipad ng Starship.

Ang Starship, na gumawa ng una nitong paglipad noong Abril ng taong ito, ay isang ganap na magagamit muli na spacecraft na idinisenyo para sa mga misyon na maghatid ng mga kargamento at mga tao sa mga destinasyon tulad ng Buwan, Mars, at higit pa. Ang ambisyosong proyektong ito ng SpaceX ay naglalayong baguhin nang lubusan ang paggalugad sa kalawakan at gawing realidad ang paglalakbay sa pagitan ng mga planeta.

Ang pagsasalansan ng Ship 25 sa Booster 9 ay isang kritikal na hakbang bago maganap ang pagsubok na paglipad. Ang matagumpay na pagsasama ng dalawang sangkap na ito ay nagdadala sa SpaceX ng isang hakbang na mas malapit sa paglulunsad ng Starship para sa susunod nitong pagsubok sa paglipad.

Gayunpaman, bago mangyari ang pagsubok na paglipad, kailangan munang kumuha ng lisensya ng paglulunsad ang SpaceX mula sa Federal Aviation Administration (FAA). Mahigpit na nakikipagtulungan sa FAA, tinitiyak ng SpaceX na natutugunan ang lahat ng kinakailangang hakbang at regulasyon sa kaligtasan upang matanggap ang lisensya.

Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng SpaceX at FAA ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagtiyak sa kaligtasan at pagsunod sa mga aktibidad sa paglipad sa kalawakan. Sa pamamagitan ng malapit na pagtutulungan, ang parehong entity ay nagsusumikap na itulak ang mga hangganan ng paggalugad sa kalawakan habang binibigyang-priyoridad ang kapakanan ng crew, spacecraft, at pangkalahatang publiko.

Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa pangalawang pagsubok na paglipad ng Starship, ang matagumpay na pagsasalansan ng Ship 25 papunta sa Booster 9 ay isang makabuluhang milestone. Dinadala nito ang SpaceX ng isang hakbang na mas malapit sa susunod na yugto ng pagsubok at sa huli, ang pangarap na gawing realidad ang paglalakbay sa pagitan ng mga planeta.

