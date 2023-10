SpaceX Stacks Starship Prototype Ahead of Test Flight

By

Nakumpleto ng SpaceX ang pagsasalansan ng pinakabagong Starship prototype nito sa kanilang pasilidad sa Starbase, Texas, bilang paghahanda para sa pangalawang pagsubok na paglipad ng spacecraft. Ibinahagi ng kumpanya ang mga larawan ng proseso ng stacking sa social media, kasama ang balita na nakikipagtulungan sila sa Federal Aviation Administration (FAA) upang makakuha ng lisensya sa paglulunsad.

Kamakailan ay tinapos ng FAA ang pagsisiyasat nito sa unang pagsubok na paglipad ng Starship, na naganap noong Abril 20. Sa kasamaang palad, ang misyon ay nakatagpo ng mga isyu at ang sasakyan ay sadyang nawasak. Gayunpaman, sinabi ni Elon Musk na ang pinakabagong sasakyan ng Starship ay teknikal na handa para sa paglipad, na may matagumpay na pagsubok na pagpapaputok ng mga makina nito. Ang SpaceX ay naghihintay ng clearance mula sa FAA upang magpatuloy sa paglulunsad.

May taas na halos 400 talampakan, ang Starship ang pinakamalaki at pinakamalakas na rocket na nagawa kailanman. Nalampasan nito ang thrust capability ng Saturn V moon rocket ng NASA. Ang spacecraft ay binubuo ng dalawang yugto - ang itaas na yugto, na tinutukoy din bilang Starship, at ang unang yugto ng booster, na kilala bilang Super Heavy. Ang parehong mga bahagi ay idinisenyo upang maging ganap na magagamit muli, isang mahalagang kadahilanan sa paggawa ng kolonisasyon ng Mars sa ekonomiya, ayon kay Musk.

Hindi ito ang unang pagkakataon na isinalansan ng SpaceX ang partikular na prototype ng Starship. Nakumpleto ng pangkat ang isang katulad na operasyon noong nakaraang buwan lamang. Habang sumusulong ang kumpanya sa mga paghahanda para sa paparating na pagsubok na paglipad, patuloy silang nakikipagtulungan nang malapit sa FAA upang matiyak ang isang matagumpay na paglulunsad.

