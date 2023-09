Ilulunsad ng SpaceX ang Falcon 9 Rocket kasama ang Starlink Satellites

Pinaplano ng SpaceX na maglunsad ng Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base sa Lunes, ika-11 ng Setyembre, sa ganap na 11:57 pm Ang rocket ay magdadala ng 21 Starlink satellite, na bahagi ng high-speed broadband satellite internet service ng SpaceX.

Kung maantala ang paunang paglulunsad, ang SpaceX ay may backup na mga pagkakataon sa paglulunsad sa Martes at Miyerkules. Nilalayon ng kumpanya na mailagay ang unang stage booster ng rocket sa Of Course I Still Love You droneship sa Pacific Ocean, na magiging ika-11 flight para sa partikular na booster na ito.

Ang isang live na webcast ng paglulunsad ay magiging available sa SpaceX profile sa X (dating Twitter) mga limang minuto bago ang liftoff.

Ang Starlink ay ang ambisyosong proyekto ng SpaceX upang lumikha ng isang pandaigdigang satellite internet constellation. Ang maliliit na satellite na ito, na tumitimbang ng humigit-kumulang 260 kg bawat isa, ay ide-deploy sa low-Earth orbit upang magbigay ng high-speed, low-latency na koneksyon sa internet sa buong mundo. Sa deployment ng 21 karagdagang satellite, palalawakin ng SpaceX ang Starlink fleet nito para mapahusay ang lumalagong broadband internet service nito.

Ang reusable na Falcon 9 rocket technology ng SpaceX ay nagbibigay-daan para sa cost-effective na paglulunsad ng space sa pamamagitan ng pagbawi at muling paggamit sa unang yugto ng rocket. Nakamit ng kumpanya ang mga makabuluhang milestone sa landing at relight ng mga booster, na nagpapakita ng potensyal para sa pinababang gastos sa paglulunsad at nadagdagan ang accessibility sa espasyo.

Pinagmulan: SpaceX