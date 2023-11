Ilulunsad ng SpaceX ang 23 Starlink Satellites sa Orbit: Pagpapalawak ng Internet Access

Ang kumpanya sa paggalugad ng kalawakan na SpaceX ay nakatakdang maglunsad ng karagdagang 23 Starlink internet satellite sa orbit ngayong gabi. Ang paglulunsad ay magaganap mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida, na nagmamarka ng isa pang abalang panahon para sa kumpanya. Ang nakatakdang window ng paglulunsad ay magbubukas sa 11:01 pm EDT (0401 GMT sa Nob. 22), at mapapanood mo ang live na broadcast sa account ng SpaceX sa X (dating kilala bilang Twitter).

Kung matagumpay, ang unang yugto ng rocket ng Falcon 9 ay babalik sa Earth, na lumapag patayo sa drone ship na pinangalanang "A Shortfall of Gravitas" sa Karagatang Atlantiko, humigit-kumulang 8.5 minuto pagkatapos ng liftoff. Ang partikular na booster na ito ay may kahanga-hangang track record, na ginamit sa 15 nakaraang paglulunsad at paglapag. Sinuportahan nito ang mga misyon tulad ng mga flight ng Starlink, pati na rin ang mga misyon ng astronaut para sa NASA, katulad ng Crew-3 at Crew-4.

Pagkatapos ng humigit-kumulang 65.5 minuto, ang 23 Starlink satellite ay ide-deploy sa mababang orbit ng Earth mula sa itaas na yugto ng Falcon 9. Makakatulong ang deployment na ito sa patuloy na pagsisikap ng SpaceX na palawakin ang pandaigdigang saklaw ng internet sa pamamagitan ng Starlink constellation nito. Sa bawat paglulunsad ng satellite, lumalaki ang network ng mga nag-o-orbit na satellite, na nagdaragdag ng accessibility sa mga high-speed na serbisyo sa internet sa mga liblib at hindi gaanong naseserbisyuhan na mga lugar.

FAQ:

Q: Ano ang Starlink?

A: Ang Starlink ay isang satellite constellation na ginagawa ng SpaceX para magbigay ng global broadband internet coverage.

Q: Ilang Starlink satellite ang kasalukuyang nasa orbit?

A: Sa ngayon, ang SpaceX ay nag-deploy ng libu-libong Starlink satellite sa orbit.

Q: Paano gumagana ang Starlink?

A: Gumagana ang mga Starlink satellite sa pamamagitan ng pagbuo ng mesh network sa kalawakan, na nagpapahintulot sa magkakaugnay na komunikasyon sa pagitan ng mga satellite at ground station na maghatid ng mga serbisyo sa internet.

T: Bakit mahalaga ang pagpapalawak ng internet access?

A: Ang pagpapalawak ng internet access ay may napakalaking socio-economic na benepisyo, na nagpapagana ng koneksyon sa mga lugar na dati nang hindi naseserbisyuhan at nagpo-promote ng mga pagkakataong pang-edukasyon, pang-ekonomiya, at teknolohikal.

T: Saan ko mapapanood ang paglulunsad ng SpaceX?

A: Maaaring matingnan ang mga live na broadcast ng SpaceX sa kanilang opisyal na Twitter account, X.

Pinagmumulan:

– [Opisyal na Website ng SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [NASA – SpaceX Commercial Crew Program](https://www.nasa.gov/launchamerica/)