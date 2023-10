SpaceX Falcon 9 Rocket upang Ilunsad ang 21 Starlink Satellites

By

Isang SpaceX Falcon 9 rocket ang nakatakdang maglunsad ng 21 Starlink internet satellite sa orbit mula sa Vandenberg Space Force Base ng California. Ang paglulunsad ay nakatakda para sa madaling araw ngayon, kung saan ang rocket ay aalis ng 3:47 am EDT. Gayunpaman, kung ang timing ay hindi gagana, mayroong tatlong backup na pagkakataon na magagamit.

Ang paglulunsad ay i-webcast sa X, na dating kilala bilang Twitter, na may saklaw na magsisimula humigit-kumulang limang minuto bago ang pag-alis. Kung mapupunta ang lahat gaya ng nakaplano, ligtas na babalik sa Earth ang unang yugto ng Falcon 9, na makakarating sa drone ship na “Of Course I Still Love You” mga 8.5 minuto pagkatapos ng paglulunsad. Ang unang yugto ng partikular na rocket na ito ay nakakumpleto na ng 16 na flight, isa lamang ang nahihiya sa rekord ng muling paggamit ng SpaceX.

Ang 21 Starlink satellite ay ide-deploy mula sa itaas na yugto ng Falcon 9 mga 62.5 minuto pagkatapos ng paglulunsad. Ang paglulunsad na ito ay minarkahan ang ika-75 orbital mission para sa SpaceX noong 2023, dahil nilalayon ng kumpanya na makamit ang 100 flight sa pagtatapos ng taon at 144 sa 2024.

Ang pangunahing pokus ng SpaceX sa taong ito ay ang pagbuo ng Starlink megaconstellation, na naglalayong magbigay ng pandaigdigang saklaw ng internet. Sa kasalukuyan, ang Starlink ay binubuo ng halos 4,900 operational satellite, at ang bilang na ito ay patuloy na lalago sa hinaharap.

