Isang SpaceX Falcon 9 Rocket ang Maglulunsad ng 21 Starlink Satellites sa Orbit

Ang SpaceX ay naghahanda para sa isa pang paglulunsad ng rocket, sa pagkakataong ito upang i-deploy ang 21 Starlink internet satellite sa orbit. Ang Falcon 9 rocket ay nakatakdang lumipad mula sa Vandenberg Space Force Base ng California sa Sabado sa 3:47 am EDT. Kung may anumang pagkaantala, available ang mga pagkakataon sa pag-backup sa pagitan ng 4:23 am EDT at 6:00 am EDT.

Ang paglulunsad ay mai-stream sa account ng SpaceX sa X (dating kilala bilang Twitter) simula mga limang minuto bago ang liftoff. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, ang unang yugto ng Falcon 9 ay babalik sa Earth at lalapag sa drone ship na "Of Course I Still Love You" humigit-kumulang 8.5 minuto pagkatapos ng paglulunsad. Mamarkahan nito ang ika-16 na paglipad para sa unang yugto ng partikular na rocket na ito, isang paglipad lamang ang kulang sa rekord ng muling paggamit ng kumpanya.

Pagkatapos ng humigit-kumulang 62.5 minuto, ang 21 Starlink satellite ay magde-deploy mula sa itaas na yugto ng Falcon 9. Ang paglulunsad na ito ay magiging ika-75 orbital mission ng SpaceX sa 2023, habang nagsusumikap ang kumpanya na makamit ang layunin nitong 100 flight sa pagtatapos ng taon, at 144 flight sa 2024.

Ang Starlink project ng SpaceX ay naging pangunahing pokus sa taong ito, na may humigit-kumulang 60% ng kanilang mga flight na nakatuon sa pagpapalawak ng internet megaconstellation. Sa kasalukuyan, mayroong halos 4,900 operational satellite sa Starlink, at ang bilang na ito ay patuloy na tataas sa mga darating na taon.

Pinagmulan: SpaceX Mission Description