Naghahanda ang SpaceX para sa Isa pang Starlink Launch

Ang SpaceX ay naghahanda para sa susunod na paglulunsad ng Starlink mula sa Cape Canaveral, na naka-iskedyul para sa Biyernes ng gabi. Ang Starlink 6-14 mission ay makikita ang isang Falcon 9 rocket na nagdadala ng hanggang 22 internet satellite na lumipad mula sa Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40. Ang pangunahing window ng paglulunsad ay nakatakda sa 7:56 pm, na may mga backup na opsyon na available kung kinakailangan.

Ang lagay ng panahon ay hinuhulaan na magiging paborable, na may 60% na pagkakataon ng magandang kondisyon sa simula ng window, na tumataas sa 85% sa pagtatapos. Sa kaganapan ng isang 24 na oras na pagkaantala, ang pagkakataon ay bumubuti sa 90%. Plano ng SpaceX na bawiin ang first-stage booster, na gagawa ng ikapitong paglipad nito, sa droneship na A Shortfall of Gravitas sa Atlantic.

Sa mga tuntunin ng saklaw ng paglulunsad, inihayag ng SpaceX na magbibigay lamang ito ng mga update sa mga pribadong paglulunsad nito sa pamamagitan ng opisyal na account nito sa X platform (dating Twitter). Ang pagbabagong ito ay dumating pagkatapos mag-alok ang kumpanya ng coverage ng paglulunsad ng huling misyon nito noong Linggo ng gabi mula sa Kennedy Space Center sa X, ilang minuto bago ang lift-off.

Habang ang SpaceX ay patuloy na nagpapanatili ng isang mataas na rate ng paglulunsad, ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ito ang magiging ika-47 na paglulunsad mula sa Space Coast sa taong ito, na halos lahat ng mga ito ay isinasagawa ng SpaceX. Ang United Launch Alliance (ULA) ay nakatakdang magkaroon lamang ng pangalawang paglulunsad ng taon sa Sabado ng umaga kasama ang isang Atlas V rocket sa isang misyon para sa National Reconnaissance Office at Space Force. Ang iba pang paglulunsad ng Space Coast sa taong ito ay isinagawa ng Relativity Space noong Marso.

Kasama ang mga paglulunsad mula sa mga pasilidad nito sa California, ang SpaceX ay nasa landas na malampasan ang 90 paglulunsad para sa taon. Mamarkahan ng paglulunsad na ito ang ika-63 orbital flight nito sa 2023, na lumampas sa dating record na 61 na itinakda noong 2022. Mahalagang tandaan na hindi kasama sa bilang na ito ang hindi matagumpay na pagtatangka noong Abril 20 ng Starship at Super Heavy nito mula sa test launch nito sa Texas. pasilidad. Gayunpaman, ang SpaceX ay may isa pang nakasalansan na Starship na naghihintay ng pag-apruba mula sa Federal Aviation Administration para sa isa pang pagtatangka sa paglulunsad.

Kahulugan:

– Falcon 9: Isang two-stage-to-orbit medium-lift launch vehicle na binuo at ginawa ng SpaceX.

– Starlink: Ang satellite constellation project ng SpaceX na naglalayong magbigay ng global broadband coverage.

– Droneship: Isang autonomous na sasakyang-dagat na ginagamit ng SpaceX para sa paglapag at pagbawi ng mga rocket sa dagat.

– United Launch Alliance (ULA): Isang joint venture sa pagitan ng Boeing at Lockheed Martin na nagbibigay ng mga serbisyo sa paglulunsad ng espasyo.

– Atlas V: Isang launch vehicle na binuo ng ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): Isang organisasyon ng gobyerno ng US na responsable para sa disenyo, pagkuha, paglulunsad, at pagpapatakbo ng mga intelligence satellite.

– Space Force: Isang sangay ng United States Armed Forces na responsable para sa space warfare.

Mga Pinagmulan: Walang ibinigay na mga URL.