Isang Falcon 9 Rocket ang Naglunsad ng 21 Starlink Satellites mula sa Vandenberg Space Force Base

Matagumpay na nailunsad ang isang Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base noong Lunes ng gabi, na minarkahan ang ikatlong pag-angat ng Setyembre. Ang rocket, na pagmamay-ari ng SpaceX, ay nagdala ng 21 Starlink satellite bilang bahagi ng misyon ng kumpanya na magbigay ng pandaigdigang serbisyo sa internet. Layunin ng SpaceX na pahusayin ang internet access sa mga lugar kung saan ito ay hindi mapagkakatiwalaan o hindi magagamit.

Ang deployment ng mga satellite ay inaasahang magaganap sa paligid ng isang oras pagkatapos ng liftoff. Ang first-stage booster ng rocket, na lumipad na ng 11 beses, ay matagumpay na nakarating sa drone ship na nakaposisyon sa Karagatang Pasipiko.

Bago ang paglunsad, ang Telesat, isang kumpanya sa Canada, ay nag-anunsyo ng isang multi-launch na kasunduan sa SpaceX para sa mga misyon mula sa parehong Vandenberg at Florida. Bumili ang Telesat ng 14 na paglulunsad sa Falcon 9 rocket, bawat isa ay nagdadala ng hanggang 18 Telesat Lightspeed satellite sa low-Earth orbit bawat paglulunsad. Ang kampanya sa paglulunsad ng Telesat ay nakatakdang magsimula sa 2026, na may pandaigdigang serbisyo na nilayon para sa 2027.

Magbibigay ang Telesat Lightspeed network ng mga high-speed data link, lubos na secure na koneksyon, at low-latency na koneksyon sa broadband sa buong mundo. Noong nakaraang buwan, pumirma ang Telesat ng kontrata sa MDA Ltd. upang magsilbing pangunahing kontratista ng satellite.

Ang Pangulo at CEO ng Telesat, si Dan Goldberg, ay nagpahayag ng tiwala sa pagiging maaasahan at mataas na ritmo ng paglulunsad ng SpaceX, na nagsasabi na sila ay magiging isang mahusay na kasosyo sa paglulunsad ng Telesat Lightspeed. Ang Pangulo at Chief Operating Officer ng SpaceX na si Gwynne Shotwell, ay nagpahayag ng pagmamalaki sa paglulunsad ng konstelasyon ng Telesat at sa pagpapalawak ng mga kakayahan sa pagkakakonekta para sa mga customer sa buong mundo.

Ang paglulunsad ng rocket ay hindi lamang nakikinabang sa SpaceX ngunit nagbibigay din ng mga pagkakataon sa trabaho para sa mga manggagawa at nagdadala ng mga miyembro ng crew sa Central Coast, na nagpapalakas sa lokal na ekonomiya.

Bilang karagdagan sa kamakailang paglulunsad na ito, ang Vandenberg ay dati nang naglunsad ng isang Falcon 9 rocket na nagdadala ng mga satellite ng militar sa orbit para sa US Space Force Space Development Agency mas maaga sa buwan.

