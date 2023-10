Inanunsyo ng SpaceX ang Maagang-umaga na Paglulunsad ng Falcon 9 Rocket

Inihayag ng SpaceX ang paparating na paglulunsad mula sa Vandenberg Space Force Base. Target ng kumpanya ang 12:47 am sa Oktubre 21 para sa paglulunsad ng Falcon 9 rocket mula sa SLC-4E. Ang layunin ng paglulunsad na ito ay mag-deploy ng 21 Starlink satellite sa low-Earth orbit.

Kung sakaling hindi matuloy ang paglulunsad gaya ng binalak, tinukoy ng SpaceX ang tatlong backup na pagkakataon sa pagitan ng 1:23 am at 3 am para sa muling pag-iskedyul. Bukod pa rito, mayroong anim na karagdagang backup na pagkakataon na magagamit simula sa 11:26 pm Sabado hanggang 2:50 am Linggo.

Para sa mga interesado, ang isang live na webcast mula sa SpaceX ay maa-access humigit-kumulang limang minuto bago ang paglulunsad. Magbibigay ito sa mga manonood ng mga real-time na update at magbibigay-daan sa kanila na masaksihan ang misyon habang ito ay nagbubukas.

Kapansin-pansin na ang booster na susuporta sa misyon na ito ay ginamit nang 15 beses sa mga nakaraang paglulunsad. Kasunod ng paghihiwalay ng entablado, ang unang yugto ng rocket ay inaasahang lalapag sa Of Course I Still Love You Droneship sa Karagatang Pasipiko. Ang muling paggamit na ito ay isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap ng SpaceX na bawasan ang halaga ng paggalugad sa kalawakan at gawin itong mas napapanatiling.

Tungkol sa lokal na epekto, walang mga sonic boom ang inaasahang maririnig sa paglulunsad na ito. Magandang balita ito para sa mga kalapit na residente, dahil ang mga sonic boom ay maaaring nakakagambala at nakakagulat.

Sa pangkalahatan, ang paglulunsad na ito ng maagang umaga ng SpaceX ay kumakatawan sa isa pang hakbang pasulong sa patuloy na misyon ng kumpanya na bumuo at palawakin ang pandaigdigang satellite internet network nito.

Kahulugan:

– Falcon 9 rocket: Isang two-stage orbital launch vehicle na binuo ng SpaceX. Dinisenyo ito para sa maaasahan at ligtas na transportasyon ng mga satellite at payload sa kalawakan.

– Starlink satellite: Isang konstelasyon ng maliliit na satellite na na-deploy ng SpaceX na may layuning magbigay ng global broadband coverage.

– Syempre I Still Love You Droneship: Isang autonomous drone ship na ginagamit ng SpaceX para sa paglapag at pagbawi ng mga rocket booster sa dagat.

Pinagmulan: SpaceX (walang ibinigay na URL)